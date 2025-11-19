Der oberösterreichische Traditionskonzern Pierer Mobility AG, Muttergesellschaft von KTM, steht vor einem tiefgreifenden Umbruch: Mit der Mehrheitsübernahme durch den indischen Fahrzeugkonzern Bajaj und der außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch endet endgültig die Ära von Stefan Pierer. Die Gesellschaft wird künftig unter dem Namen Bajaj Industrie AG firmieren – und erhält damit nicht nur einen neuen Eigentümer, sondern auch ein neues Selbstverständnis.

Bereits am Dienstag hatte Bajaj alle Anteile am bisherigen Joint Venture „Pierer Bajaj“ übernommen. In einer nächtlichen Mitteilung bestätigte die Gesellschaft, dass nun 74,9 Prozent der Anteile an der Pierer Mobility AG im Besitz von Bajaj sind – womit der indische Konzern als kontrollierende Mehrheitsaktionärin gilt. Dieser Schritt war durch eine bereits im Frühjahr 2025 vereinbarte Call-Option ermöglicht worden, die nun – nach Freigabe durch die österreichische Übernahmekommission und die EU-Kommission – ausgeübt wurde.

Hintergrund der Vereinbarung war die wirtschaftlich kritische Lage des Motorradherstellers KTM. Bajaj, bereits seit 2007 strategischer Partner, hatte im Zuge einer Finanzspritze das Überleben des Konzerns gesichert. Die Folge: Der Umbau von einem österreichisch geführten Hersteller zu einem Teil des globalen Bajaj-Konzerns wurde eingeleitet.