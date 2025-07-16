Seit dem 23. Januar 2025 steht Gottfried Neumeister als CEO an der Spitze der KTM AG und der Pierer Mobility AG. Mit seiner Ernennung übernimmt er die Führung eines der weltweit renommiertesten Motorradhersteller in einer Phase tiefgreifender Umstrukturierungen.​

Gottfried Neumeister begann seine Karriere nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien als Berater bei Siemens Austria. 2003 gründete er gemeinsam mit Niki Lauda die Fluggesellschaft flyniki und war maßgeblich an deren Aufbau beteiligt, bis sie an Air Berlin verkauft wurde. 2012 wechselte er zur DO & CO Aktiengesellschaft, wo er verschiedene Positionen im Vorstand innehatte und zuletzt von 2021 bis 2023 als Co-CEO tätig war.

Am 1. September 2024 trat Neumeister als Co-CEO in die Führung von KTM ein und übernahm am 23. Januar 2025 vollständig die Rolle des CEO von Stefan Pierer, der das Unternehmen seit 1992 geleitet hatte. Pierer bleibt dem Unternehmen als Co-CEO erhalten und begleitet den Restrukturierungsprozess weiterhin aktiv .​

