Die Insolvenz bei KTM hat tiefe Spuren hinterlassen. Das zeigt sich nicht nur im massiven Umsatzeinbruch des Jahres 2025, sondern auch daran, wie stark die operative Entwicklung von Sanierungseffekten überlagert wird. Zwar meldet die heutige Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, für die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres wieder einen deutlich höheren Motorradabsatz. Doch die Jahreszahlen machen vor allem eines deutlich: Die Sanierung war kein kosmetischer Eingriff, sondern ein tiefgreifender Einschnitt in Produktion, Bilanz und Marktauftritt.

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Besonders sichtbar wird das beim Umsatz. 2025 setzte das Unternehmen nur noch 1,01 Milliarden Euro um, fast 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Hauptgrund nennt die Gesellschaft, dass in der ersten Jahreshälfte wegen der Firmensanierung kaum KTM-Motorräder produziert werden konnten. Die Krise traf damit das industrielle Kerngeschäft unmittelbar. Es ging nicht nur um sinkende Nachfrage oder Margendruck, sondern um eine Phase, in der die Produktion selbst weitgehend ausfiel.