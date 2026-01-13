Die Pierer Mobility AG, Muttergesellschaft des Motorradherstellers KTM, firmiert ab sofort unter dem Namen Bajaj Mobility AG. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die im November bei einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene „Änderung des Firmenwortlauts“ am Dienstag offiziell im Firmenbuch eingetragen. Gleichzeitig wurde der Unternehmenssitz von Wels nach Mattighofen (Bezirk Braunau) verlegt.

Bajaj ist bereits seit 2007 strategischer Partner des oberösterreichischen Motorradproduzenten. Im Frühjahr hatte der indische Konzern mit einer finanziellen Unterstützung das Fortbestehen der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisher gemeinsam geführte Unternehmen Pierer Bajaj vollständig übernimmt – und damit auch die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility erlangt. Mit dieser Übernahme gingen sowohl die Umbenennung als auch die Sitzverlegung einher.