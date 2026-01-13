KTM-Insolvenz : KTM-Mutter wird zu Bajaj Mobility: Indischer Partner übernimmt endgültig die Kontrolle
Die Pierer Mobility AG, Muttergesellschaft des Motorradherstellers KTM, firmiert ab sofort unter dem Namen Bajaj Mobility AG. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die im November bei einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene „Änderung des Firmenwortlauts“ am Dienstag offiziell im Firmenbuch eingetragen. Gleichzeitig wurde der Unternehmenssitz von Wels nach Mattighofen (Bezirk Braunau) verlegt.
Bajaj ist bereits seit 2007 strategischer Partner des oberösterreichischen Motorradproduzenten. Im Frühjahr hatte der indische Konzern mit einer finanziellen Unterstützung das Fortbestehen der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisher gemeinsam geführte Unternehmen Pierer Bajaj vollständig übernimmt – und damit auch die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility erlangt. Mit dieser Übernahme gingen sowohl die Umbenennung als auch die Sitzverlegung einher.
Neuer Name, neue Spitze: KTM holt Ex-BMW-Manager ins Führungsteam
Parallel zur strukturellen Neuordnung der Konzernmutter gibt es auch personelle Veränderungen bei KTM mit Sitz in Mattighofen: Wie am Montag bekannt gegeben wurde, tritt Stephan Reiff zum 1. April die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer (CCO) an. In dieser Funktion wird er künftig die Bereiche Vertrieb, Marketing, Markenstrategie, Händlernetz und Aftersales verantworten.
Reiff war seit 2022 als Vice President Customer, Brand & Sales bei BMW Motorrad weltweit für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig. Vorstandschef Gottfried Neumeister sieht in der Personalie einen wichtigen strategischen Zugewinn: „Mit Stephan Reiff gewinnen wir eine außergewöhnlich erfahrene und strategisch starke Führungspersönlichkeit für Vertrieb und Marketing. Seine internationale Expertise, sein tiefes Branchenwissen und seine nachweislichen Erfolge im Premium-Zweiradsegment stärken unsere Position", sagt Vorstandschef Gottfried Neumeister.
Mit dem Eintritt Reiffs erweitert sich das Führungsteam von KTM auf vier Mitglieder: Neben Vorstandschef Gottfried Neumeister gehören dem Gremium künftig auch Petra Preining (Finanzen) und Verena Schneglberger-Grossmann (Personal und Recht) an.