Nach der Zustimmung der österreichischen Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission der geplanten Kontrollübernahme durch den indischen Großaktionär Bajaj bei der Pierer Mobility AG grünes Licht erteilt. Damit sind sämtliche regulatorischen Hürden für den Einstieg von Bajaj als kontrollierender Eigentümer des oberösterreichischen Motorradkonzerns genommen. Das formelle Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.

>>> KTM-Produktion: Wird Indien zur mächtigen Alternative zu Oberösterreich?

Wie Pierer Mobility am Montag mitteilte, werde „kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung eingeleitet“. Nach Abschluss der Transaktion wird die Bajaj Auto International Holdings B.V. alleinige Eigentümerin der gemeinsamen Holdinggesellschaft Pierer Bajaj AG, die wiederum weiterhin 74,9 Prozent an der Pierer Mobility AG hält. Damit erhält Bajaj die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter, ohne ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre abgeben zu müssen.

