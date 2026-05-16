KTM : KTM-Chef Neumeister: "Der Patient musste stabilisiert werden"

16.05.2026
Lesezeit: ca. 15 Minuten
Nach Insolvenz, Stellenabbau und Mehrheitsübernahme durch Bajaj zeigt KTM erstmals wieder Zeichen der Erholung. CEO Gottfried Neumeister über den radikalen Umbau in Mattighofen, teure Altlasten, den Einfluss des indischen Eigentümers und warum der Motorradhersteller kleiner werden musste, um wieder wachsen zu können.
Neumeister KTM

Gottfried Neumeister, CEO Bajaj Mobility AG und KTM AG: "Wir hatten eine Führungsspanne von 1 zu 2,4"

- © KTM AG

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Erstveröffentlichung
16.05.2026
Letzte Aktualisierung
16.05.2026
Daniel Pohselt