INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Neumeister, Bajaj Mobility hat Quartalszahlen vorgelegt, die nach der KTM-Insolvenz erstmals wieder eine deutliche Erholung zeigen. Fällt Last ab?

Gottfried Neumeister: Es war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Wir veröffentlichten erstmals wieder Quartalszahlen in dieser Form. Früher, mit der Börsennotierung, gab es Halbjahres- und Jahreszahlen. Jetzt können wir die Erfolge endlich zeigen und darüber sprechen. Das wollen wir auch bei unseren Mitarbeitern tun. Es gab Townhall-Meetings auf Deutsch und Englisch, danach Investorengespräche. Auch das ist positiv. Ich habe über ein Jahr lang viele Anfragen abgesagt, weil ich warten wollte, bis die Erholung sichtbar ist. Jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg.

Die aktuellen Zahlen zeigen aber noch keine vollständige Gesundung. Der Umsatz stieg deutlich, der Verlust wurde stark eingegrenzt, aber unter dem Strich steht weiter ein Minus.

Neumeister: Man darf das nicht falsch verstehen. Es ist keine Botschaft, dass schon alles erledigt wäre. Aber die Sanierung zeigt Wirkung. Wir haben viele Maßnahmen gesetzt, die nun sichtbar werden. Die Lagerbestände normalisieren sich, die Kostenbasis sinkt, die Finanzierung wurde neu aufgestellt.

Ihr Büro ist derzeit noch im „House of Brands“, Sie ziehen aber in wenigen Tagen zurück in die Stallhofnerstraße. Ein symbolischer Ort. Ziehen Sie in das Büro von Stefan Pierer?

Neumeister: Nein. Aber es stimmt natürlich, dass dieser Ort symbolisch aufgeladen ist. Stefan Pierer hat Unglaubliches geleistet. Er hat eine Marke aufgebaut, die weltweit bekannt ist, und im Motorsport über Jahre Benchmarks gesetzt. Dafür muss man Respekt zollen. Gleichzeitig brauchte das Unternehmen Veränderung. Das war mit meinem Kommen bereits eingeläutet.

Sie vermeiden eine Abrechnung mit der Vergangenheit. Gleichzeitig sagen Sie: Die Krise war hausgemacht.

Neumeister: Das Problem, das wir hatten, war nicht ein Marktproblem. Von außen war das Ausmaß für mich nicht erkennbar. Die Halbjahreszahlen und die erneute Gewinnwarnung wurden erst wenige Tage vor meinem Start veröffentlicht. Danach hat es einige Wochen gedauert, das Ausmaß und die Ernsthaftigkeit dieser Krise wirklich zu erkennen. Aber es war klar: Wir mussten radikal schlanker werden.

Was haben Sie vorgefunden?

Neumeister: Ein Unternehmen mit enormer Komplexität. Als ich gekommen bin, gab es mehr als 90 Gesellschaften. Diese Zahl haben wir bereits deutlich reduziert. Eine Firma ist schnell gegründet, aber sie sauber zu liquidieren, zu verschmelzen oder aus steuerlichen Gründen abzuwickeln, dauert viel länger. Wir hatten außerdem enorme Overheads. 2024 lagen diese bei über 530 Millionen Euro, also bei mehr als 44 Millionen Euro im Monat. Selbst bei sehr ambitionierten Umsatzzielen wäre das zu viel gewesen.

War das Wachstum zu lange Selbstzweck?

Neumeister: Nach vielen Jahren des Wachstums war die Notwendigkeit da, das Geschäftsmodell wieder zu fokussieren. Wir mussten uns fragen: Was ist unser Kerngeschäft? Was passt wirklich zu KTM? Wir haben uns vom Fahrradgeschäft getrennt, vom Automobilbereich, von MV Agusta und vom Vertrieb für CFMoto. Die vier großen Punkte waren: Fokussierung auf das Kerngeschäft, Komplexitätsreduktion, Kostenreduktion und eine stärkere Orientierung an Kunden und Qualität.

Sie sprechen von Komplexitätsreduktion. Wie tief geht das?

Neumeister: Es betrifft Gesellschaften, Gebäude, Lager, Prozesse, Hierarchien und auch die Modellpalette. Ganz entscheidend ist: Die Modellpalette triggert unmittelbar Forschungs- und Entwicklungskosten. Wir hatten allein im Offroad-Bereich 184 unterschiedliche Modelle. Diese Zahl haben wir auf 98 reduziert, also quasi halbiert, ohne Kunden zu verlieren. Wenn ich mit deutlich weniger Modellen auf den Prüfstand muss und weniger Modelle homologieren muss, fallen enorme Folgekosten weg. Das hilft uns auch, Arbeitszeit zu reduzieren, weniger gebundenes Kapital zu haben und die Komplexität in der Produktion zu senken.

KTM war lange eine Marke des „Wow-Effekts“: Motorsport, extreme Produkte, neue Mobilitätsformen. Geht dieser Wow-Effekt durch die Sanierung verloren?

Neumeister: Nein, ganz und gar nicht. Wir haben allein im ersten Quartal acht neue Modelle vorgestellt. Die 990 RC hat Vergleichstests gewonnen, auch die neue Duke 990 R hat in ihrer Klasse sehr gut abgeschnitten. Unsere Produkte sind besonders. Wir haben Motoren, die viele andere gar nicht mehr produzieren. Im Offroad-Bereich bieten wir eine Breite, die andere nicht haben. Unsere Zweizylinder sind besonders, manche sagen rauer und ruppiger, aber es ist ein spezielles Fahrerlebnis. Und wir haben mit der 690er den stärksten Einzylinder der Welt.

Trotz Insolvenz blieb die Kundenloyalität hoch?

Neumeister: Ja. Es hat sich nie die Frage gestellt, ob KTM überhaupt eine Berechtigung hat. Die Kundenloyalität war in der Krise unglaublich stark. Auch unsere Händler sind geblieben. Wir haben nach wie vor mehr als 4.000 Händler weltweit.

Gleichzeitig hatten Sie über ein Jahr lang eine Jahresproduktion an Fahrzeugen auf Lager.

Neumeister: Die Produktion einfach länger zu stoppen war keine Option. Sie können eine gewisse Kundenschicht mit Preisnachlässen motivieren, ein älteres Modell zu kaufen. Aber viele Kunden wollen das neue Modell, gerade im Offroad-Bereich. Wenn wir ein Jahr zugesperrt hätten, hätten wir Arbeitskräfte und Skills verloren, keine neuen Produkte liefern können und unseren Händlern nichts Neues gegeben. Wir mussten eine Balance finden: Produktion reduzieren, Lager abbauen, aber dennoch neue Produkte bringen.

Das heißt: weniger Umsatz war bewusst Teil der Sanierung?

Neumeister: Ja. Wir mussten unter den Retailzahlen bleiben. Wir unterscheiden zwischen Retail und Wholesale: Wir verkaufen an Händler, Händler verkaufen an Endkunden. Damit sich Lagerbestände bei uns und bei den Händlern abbauen können, mussten wir diszipliniert weniger in den Markt verkaufen. Das klingt ungewöhnlich, war aber notwendig.

Wie weit ist der Lagerabbau?

Neumeister: Der Lagerbestand sollte sich bis Ende des zweiten Quartals im Wesentlichen normalisiert haben. Dann sind wir einen großen Schritt weiter. Parallel dazu senken wir die Kosten weiter.

Wie?

Neumeister: Entscheidend ist die operative Verbesserung. Wir senken strukturell Kosten, reduzieren Overheads, normalisieren Lagerbestände, verbessern Working Capital und Finanzierung. Der zu Jahresbeginn eingeleitete Abbau von 500 Mitarbeitern bringt heuer rund 50 Millionen Euro Einsparung. Davon sieht man im laufenden Jahr nur einen Teil, weil Kündigungsfristen und Sozialpläne wirken. Aber die Kostenbasis geht deutlich nach unten.

Diese Mitarbeiter sind ein harter Einschnitt. War das die letzte große Abbauwelle?

Neumeister: Der im ersten Quartal eingeleitete Personalabbau war klar definiert. Darüber hinaus ist derzeit kein weiterer Stellenabbau geplant. Gleichzeitig wird uns die Arbeit an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft begleiten. In Bereichen, in denen wir für gesundes Wachstum Menschen brauchen, stellen wir gezielt wieder ein.

Wo war der Apparat zu groß?

Neumeister: Wir hatten eine Führungsspanne von 1 zu 2,4. Es gab mehr als 35 Abteilungen, in denen genau eine Person saß. Das ist Wildwuchs, der in Wachstumsphasen entstehen kann. Wenn jemand eine Abteilung hatte, bekam er vielleicht noch kein Auto. Wenn noch eine zweite Abteilung dazukam, war man Senior Manager und bekam ein Auto und einen Bonus. Ich will das ausdrücklich nicht als persönlichen Vorwurf verstanden wissen, aber strukturell war das nicht gesund. Wir hatten eine Pyramide mit sieben Ebenen. Davon haben wir zwei Ebenen herausgenommen, um schneller entscheiden zu können und schlanker zu werden. Die Struktur war nicht mehr tragfähig.

Wie motiviert man eine Mannschaft, die nach Einschnitten weitermachen muss?

Neumeister: Zunächst mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Was das Team hier leistet, ist enorm. Wenn man so viele Mitarbeiter abbaut, heißt das nicht, dass diese Menschen vorher nichts gemacht hätten. Es sind Geschäftsbereiche weggefallen. Wenn wir nicht mehr für Automobil einkaufen müssen und nicht mehr für das Fahrradgeschäft, dann fällt auch im Einkauf Arbeit weg. Aber die Belastung bleibt hoch. Wir haben bewusst über alle Ebenen Mitarbeiter abgebaut, damit die Anspannung zunimmt. Keine Abteilung wurde geschont, selbst in Bereichen nicht, die wir eigentlich stärken wollen, etwa im Customer Service. Auch dort mussten wir zunächst abbauen, damit die Anspannung steigt und jeder gezwungen ist, alte Prozesse und Denkweisen zu hinterfragen. Es geht darum, Dinge anzupacken. Ich sage immer allen, ich hasse Post-its. Dieses „den muss ich noch anrufen“ oder „das muss ich noch erledigen“ wird nicht besser, wenn man es mit sich herumträgt. Man muss die Dinge lösen.

Eine wichtige Figur in der Sanierungsphase war Stephan Zöchling. Wie haben Sie ihn erlebt? Waren Sie anfangs ein Dream Team?

Neumeister: Ohne Stephan Zöchling würde es das Unternehmen nicht geben. Er hat in einer sehr wichtigen Phase Geld zur Verfügung gestellt, das keine Bank und kein Shareholder in dieser Form bereitgestellt hat. Das war mutig. Er ist ein Vollblutunternehmer, der bereit ist, Risiken einzugehen. Für mich war das, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, ein guter und spannender Austausch.

Warum ist Zöchling so bald wieder ausgeschieden?

Neumeister: Er hatte gesagt, dass er, solange er Geld zur Verfügung stellt, auch an Bord sein möchte, um zu sehen, was damit passiert. Er hat auch Interesse bekundet, bei KTM einzusteigen, und dafür Partner gesucht. Am Ende ist keine Lösung mit ihm herausgekommen. Nachdem er sein Geld zurückbekommen hatte, ist er auch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Fehlt Ihnen nun eine Fertigkeit im Management?

Neumeister: Nein, ich möchte nicht über mich selbst urteilen. Ich glaube aber, dass ich mein Leben lang Unternehmen aufgebaut und größer gemacht habe. Bei flyniki war ich von Tag eins an dabei, bis zum Verkauf. Als ich zu Do & Co gekommen bin, hatte das Unternehmen rund 300 Millionen Euro Umsatz. Als ich gegangen bin, waren es zwei Milliarden Euro.

Dazwischen lag mit Corona eine riesige Krise: 98 Prozent Umsatzrückgang und ein Abbau von rund 30 Prozent der Mitarbeiter, weltweit etwa 5000 Menschen. Das war keine Feuertaufe, aber eine sehr harte Probe. Bei KTM sind mein Dream Team vor allem die Menschen hier, die für diese Marke brennen. Mattighofen ist keine pulsierende Weltstadt. Man kommt nicht wegen der Sehenswürdigkeiten, der Clubs oder der Restaurants. Man kommt, weil man für KTM arbeiten will und einen Beitrag leisten möchte.

Jetzt ist Bajaj der bestimmende Eigentümer. Wie stark mischt Indien operativ mit?

Neumeister: Bajaj vertraut dem österreichischen Management. Ich habe die Freiheit bekommen, mein eigenes Team aufzustellen. Mit CFO Petra Preining ist bereits im vergangenen September eine anerkannte Finanzexpertin dazugekommen. Sie hat geholfen, die Dinge, die wir gestartet haben, noch stärker und schneller voranzutreiben. Dazu kommt Stephan Reiff, der von BMW Motorrad kommt. Bajaj begnügt sich im Wesentlichen mit der Rolle im Aufsichtsrat. KTM soll ein eigenständiges Management haben und ein eigenständiges Unternehmen bleiben.

Viele fragen sich dennoch: Bedeutet Bajaj, dass mehr nach Indien verlagert wird?

Neumeister: Wir haben jetzt einen 7 6 5-Prozent-Shareholder aus Indien. Aber e E s geht darum, die Stärken der jeweiligen Standorte zu nutzen. Natürlich kann man eine CAD-Zeichnung günstiger in Indien machen. Routinearbeiten und repetitive Tätigkeiten muss man immer hinterfragen – auch vor dem Hintergrund künstlicher Intelligenz. Aber wenn eine CAD-Zeichnung in Indien gemacht wird, heißt das nicht automatisch, dass wir hier Know-how oder unseren USP verlieren. Entscheidend ist, was unsere Kernkompetenz ist.

Was kann KTM von Bajaj lernen?

Neumeister: Bajaj ist extrem professionell im Management. Die Steering Committees, die Geschwindigkeit datenbasierter Entscheidungen, die Effizienz - das ist bemerkenswert. Dort sitzen hervorragend ausgebildete Kollegen, viele mit internationalem Hintergrund. Wir können in Managementprozessen, Steuerung und Effizienz viel lernen.

Gibt es in Mattighofen indische Manager, die den Umbau operativ begleiten?

Neumeister: Nein. Wir haben Aufsichtsratsmitglieder, die wir regelmäßig sehen. Es gibt monatliches Reporting, teils virtuell, teils physisch. Manchmal fliegen wir nach Indien, manchmal treffen wir uns an anderen Orten. Auch schon mal in Dubai. Es gab bislang noch kein Meeting hier in Österreich. Bajaj lässt dem Management vor Ort bewusst den nötigen Freiraum, damit es wirken kann.

Bajaj hat viel Geld bereitgestellt. Wofür macht der Eigentümer weiter Geld locker?

Neumeister: Bajaj hat 800 Millionen Euro bereitgestellt beziehungsweise abgesichert: 350 Millionen auf Ebene der börsennotierten Gesellschaft, 450 Millionen für KTM. Diese 450 Millionen wurden über Banken finanziert, Bajaj hat dafür garantiert. Inzwischen ist es gelungen, diese Finanzierung zu sehr günstigen Konditionen zu refinanzieren. Ich musste nicht wieder zum Hörer greifen und sagen: Wir brauchen noch einmal Geld. Das ist eine wichtige Errungenschaft der letzten 18 Monate.

Wie eng war es finanziell?

Neumeister: Sehr eng. Wir haben mit 100 Prozent Vorauskasse begonnen. Kein Unternehmen kann dauerhaft seine ganze Supply Chain vorfinanzieren, nicht einmal Apple. Zusätzlich mussten wir Bestände in Geld umwandeln, Fahrrad- und Motorradbestände. Am Anfang wollte keine Bank mit uns zusammenarbeiten. Heute haben wir wieder Factory-Linien von 150 Millionen Euro aufgestellt, eine Working-Capital-Linie von 50 Millionen Euro, die nicht ausgenutzt ist und bereits wieder zurückbezahlt wurde. Das zeigt, dass wir finanziell viel erreicht haben.

Investieren Sie trotz Sanierung weiter?

Neumeister: Ja. Wir investieren weiterhin über 100 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Wir haben nicht alle Projekte abgeschnitten und uns damit der Zukunft beraubt. Aber wir mussten Prioritäten setzen. Zuerst musste der Patient stabilisiert werden. Herz und Lunge mussten wieder funktionieren, dann konnte man sich um die nächsten Schritte kümmern.

Wie ausgelastet ist die Produktion in Mattighofen und Munderfing?

Neumeister: Wir arbeiten im Einschichtbetrieb, aber dieser läuft zu 100 Prozent. Auf allen Bändern. Wir haben bereits darüber nachgedacht, in der zweiten Jahreshälfte auf dem einen oder anderen Band wieder zweischichtig zu arbeiten. Aber das muss man sehr genau rechnen. Wenn ich nur auf zwei Bändern eine zweite Schicht fahre, brauche ich auch wieder einen Schichtleiter für diese zweite Schicht und entsprechende Zusatzstrukturen. Wir versuchen derzeit, im Einschichtbetrieb maximal effizient zu fahren.