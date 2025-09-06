Verantwortlich für das starke Ergebnis ist vor allem ein Restrukturierungsgewinn von 1,187 Milliarden Euro, der aus der erfolgreichen Sanierung der KTM AG sowie zweier Tochtergesellschaften resultiert. „Mit den erfolgreichen Abschlüssen der Sanierungsverfahren entstand im ersten Halbjahr 2025 ein Sanierungsgewinn in Höhe von 70 Prozent der angemeldeten Gläubigerforderungen oder 1,187 Milliarden Euro“, teilt Pierer Mobility dazu mit. Diese Maßnahmen wurden notwendig, nachdem das Unternehmen eine der größten Insolvenzen in der Wirtschaftsgeschichte Oberösterreichs erlebte.

>>> Wie die Motorrad-Kultmarke KTM in die Insolvenz schlitterte

Obwohl der Restrukturierungsprozess aus rechtlicher Sicht abgeschlossen ist, wird er innerhalb der Unternehmensgruppe weitergeführt, um strukturelle Verbesserungen voranzutreiben. „Dieses Halbjahr war eine der größten Herausforderungen in der Geschichte unseres Unternehmens“, sagte CEO Gottfried Neumeister am Donnerstag. „Mit der Wiederaufnahme der Produktion Ende Juli – ein lang erwarteter Schritt für die gesamte Belegschaft – richten wir den Blick nach vorn und arbeiten konsequent daran, diesen Aufschwung dauerhaft zu sichern.“

Parallel zur Sanierung arbeitet das Unternehmen auch an der Neuordnung seiner Beteiligungen: Am 9. Juli wurde der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an MV Agusta abgeschlossen. Zudem wurde bereits im Juni eine Absichtserklärung zum Verkauf des KTM X-BOW-Geschäfts an eine internationale Investorengruppe unterzeichnet. Inzwischen liegt laut Unternehmen auch eine verbindliche Verkaufsvereinbarung vor.