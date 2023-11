Was sind die Hauptgründe, warum Industrieproduktion heute in der Steiermark so effizient und klimaschonend ist?



Die Ursachen liegen im hohen Engagement und in der Innovationskraft der Betriebe und ihrer Mitarbeiter. Innovation und Technologie machen vor Ort eine weltweit herausragende klimaschonende Produktion von nur energieintensiv herstellbaren Gütern wie Papier, Stahl oder Zement möglich. Unsere Industrie wirkt aber auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus: Steirische Umwelttechnologien sparen in ihrem globalen Einsatz jährlich so viel CO2 ein, wie ganz Kanada emittiert. Nämlich 700 Millionen Tonnen.



Doch die hohen Energiepreise belasten die Unternehmen. Wie wird sich die Energiepreissituation 2023/24 auf die steirische Industrie auswirken?



Ganz unabhängig von der Höhe der Energiekosten beschreitet die Industrie in der Steiermark seit Jahren einen beeindruckenden Weg der Effizienz und der Entkopplung von Produktion, Energieeinsatz und Treibhausgasemissionen. Dennoch ist die stabile Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen essenziell – gerade in der Steiermark, wo über 30.000 Menschen in einem Unternehmen der energieintensiven Industrie arbeiten.



Gibt es gemeinsame Planungen bzw. Gespräche mit Landesenergieversorgern und Politik, um die Energiepreise für die Industrie zeitnah zu senken bzw. den Ausbau der Erneuerbaren im Industriebereich zu beschleunigen?



Wir stehen mit allen Genannten in einem engen und guten Kontakt. Wichtig wird es sein, die zukünftigen Bedarfe, deren Energiemix und mögliche inländische und ausländische Bezugsquellen gemeinsam gut in Szenarien zu planen und daraus jetzt die notwendigen Maßnahmen abzuleiten. Das betrifft natürlich ganz besonders solche im Bereich der Energiegewinnung und der Netzinfrastruktur.