Auch die KELAG investiert in Kärnten kräftig. „Mit dem Erwerb von acht Windkraftanlagen (Steinberger Alpe und Soboth) sind wir in die Windkraftnutzung in Kärnten eingestiegen. Im Netzbereich investieren wir auf allen Ebenen – so in die Erneuerungen der Umspannwerke Klagenfurt, Gailitz und Treibach und den Bau eines neuen Umspannwerks im Mölltal. Zusätzlich investieren wir in den Ausbau der Wärmenetze und, als relativ junges Geschäftsfeld, in das schnelle Breitband-Internet mit Glasfaser in Kärnten“, berichtet Josef Stocker, Pressesprecher der KELAG über die Investitionspläne. In den nächsten Jahren sollen rund 2 Milliarden Euro in grüne Energien und eine weitere Milliarde in den Netzausbau fließen. „Wir arbeiten bereits an konkreten Projekten: Wir sind in der Planungsphase für das Wasserkraftwerk Kolbnitz im Mölltal, für drei Windparks in Kärnten laufen die Genehmigungsverfahren, wir investieren in PV-Anlagen und in die weitere Ökologisierung unserer Fernwärmenetze“, so Stocker.

Der Ansatz ist klar. Je mehr Erzeugung aus Wasserkraft, Sonne und Wind, desto eher lassen sich fossile Energieimporte ersetzen und das erzeuge langfristig einen preisstabilisierenden Effekt. „Generell sind die Energiepreise im Vergleich zum Weltmarkt in Europa ein Standortnachteil, das gilt natürlich auch für Kärnten. Energieintensive Betriebe überlegen sich sehr gut, wo Investitionen erfolgen. Ich warne ausdrücklich vor dieser schleichenden Abwanderung von Wirtschaftskraft, die meines Erachtens bereits im Gang ist“, bewertet Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten die Lage etwas differenzierter. Nur wettbewerbsfähige Energiepreise und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen könnten den Standort absichern. „Mit der derzeitigen Netzinfrastruktur ist die Versorgung gesichert, eine rasche Umstellung auf erneuerbare Energie geht sich damit nicht aus. Hier müssen die Anstrengungen dramatisch verstärkt werden“, sieht auch Mandl noch erheblichen Handlungsbedarf.