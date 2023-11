Das Thema Kreislaufwirtschaft ist von nationaler Relevanz. Geopolitische Unsicherheiten machen die Wiederverwertbarkeit von Ressourcen in Produktionsprozessen zu einem wichtigen Wertschöpfung- und Standortfaktor. In ganz Österreich liegt der jährliche Materialverbrauch aktuell bei 19 Tonnen pro Kopf, im Vergleich zu durchschnittlich 14 Tonnen pro Kopf innerhalb der Europäischen Union. Daher beschloss die Bundesregierung eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie mit dem Ziel, die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft in eine klimaneutrale, nachhaltige Kreislaufwirtschaft bis 2050 zu transformieren. Damit soll die Ressourceneffizienz bis 2030 um 30 Prozent gesteigert und die Recyclingquote von Abfällen auf 65 Prozent angehoben werden. Für niederösterreichische Betriebe bieten sich in der Kreislaufwirtschaft große Chancen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Technologien. „Die Ziele der Bundesregierung tragen zur Ressourcenwende, zur Energiewende und zum Aufbau widerstandsfähiger und lokaler Wertschöpfungsketten bei. Darüber hinaus bietet die Kreislaufwirtschaft zahlreiche neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen. Durch die effizientere Nutzung von Ressourcen können Unternehmen ihre Kosten senken, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln“, ist Präsident Ecker überzeugt und verweist auf eine neue zu 100 Prozent geförderte Beratung zum Thema Kreislaufwirtschaft, die ab 2024 in der WKNÖ angeboten wird.