Rob van Gils ist seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Managementpositionen in der Aluminiumindustrie tätig. Derzeit ist er CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Hammerer Aluminium Industries/HAI Group.



Der Fachverband der Nichteisen-Metallindustrie in der WKÖ bildet gemeinsam mit Eumicon eine europäische Rohstoffplattform. Als offizieller Partner der EU-Kommission bei der jährlichen Rohstoffwoche in Brüssel verbindet Eumicon seit zehn Jahren die unterschiedlichen Stakeholder und Partner der mineralischen Rohstoffwirtschaft auf nationaler und europäischer Ebene.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!