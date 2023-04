Der oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte, stand unter dem Strich ein Verlust von 22,3 Millionen Euro (2021: +23,2 Millionen Euro). "Die wiederholten Lieferkettenunterbrechungen haben 2022 zu erheblichen Ineffizienzen in der Produktion geführt und es zum schwierigsten Jahr in der Geschichte von Rosenbauer gemacht", so Rosenbauer-CEO Sebastian Wolf.

Beim Betriebsergebnis (EBIT) und beim Umsatz wurden die bereits Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen weitgehend bestätigt. Der Umsatz ging im Jahresvergleich leicht auf 972,2 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 975,1 Mio. Euro). Das EBIT fiel mit minus 10,6 Millionen Euro noch etwas niedriger aus als im Februar berichtet. Die EBIT-Marge lag bei minus 1,1 Prozent.