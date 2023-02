Ist in der globalen Gemengelage, in Umbruchzeiten wie diesen, also weiterhin kontinuierliche Verbesserung möglich? Ja, meint Daniel Eckerstorfer, Group Leader Lean Management bei Fronius. "Es ist und bleibt aber mit Zuführen von Energie verbunden", sagt er. Um Engpässen bei Vormaterialien und Komponenten stärker entgegenzutreten, hält man bei Fronius weiterhin kurzfristige Trainings zu Lean-Themen ab, die "Mitarbeiter im Mindset stärkten". So gelang es, Kurzarbeit und unnötigen Urlaubskonsum zu vermeiden", so Eckerstorfer. Führungskräfte würden in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle spielen. Durch die notwendige Beschäftigung mit digitalen Medien sei man heute flexibler in der Art und Weise der Umsetzung von KVP - siehe digitale Optimierungsworkshops, die vor zwei Jahren als unmöglich galten.



"Im Hinblick auf die Engpässe im Transport- und Logistikbereich haben wir seit vielen Monaten umfassend an Managementroutine gewonnen", sagt Semperit-COO Kristian Brok. Das Unternehmen richte sich hierbei fokussiert an der Wertschöpfungskette aus. Generell hatte Semperit durch entsprechend strenge Schutzmaßnahmen an allen Standorten überwiegend gut im Griff, konnten die Produktionen aufrecht erhalten. "Und wir trieben die relevanten Themen auch im Bereich des Lean Managements weiter voran", so Brok.