Bei den Anlegern kam diese Nachricht offenbar gut an: Zum Handelsstart schnellten die Aktien um 13 Prozent nach oben. Nachdem die Wertpapiere aufgrund von Konjunktursorgen aufgrund der hohen Inflation, des Krieges in der Ukraine und den anhaltenden Corona-Maßnahmen in China gelitten hatten, gewannen die Aktien nun wieder deutlich an Schwung. Für das Jahr 2022 ergibt sich allerdings noch immer ein Kursminus von mehr als einem Fünftel. Lanxess kündigte an, mit den zusätzlichen Einnahmen Schulden zu tilgen und in den nächsten Jahren ein Rückkaufprogramm für Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zu starten.

Die OMV, die sich gemeinsam mit Koch Industries ebenfalls am Bieterverfahren um 100 Prozent der Anteile der Thermo-Plastik-Sparte der DSM beteiligte, unterlag der deutschen Lanxess.