Rund 1.000 Fahrzeuge pro Jahr will die Post in ganz Österreich auf Elektroantrieb umstellen. Mit dieser schrittweisen Umrüstung - derzeit fahren 4.000 von 10.000 Fahrzeugen emissionsfrei - will man bis 2030 komplett "grün" unterwegs sein, hieß es bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. "Damit vollziehen wir bis 2030 die komplette Transformation unseres Fuhrparks," sagte Peter Umundum, Post-Vorstand für Paket und Logistik.

Um diese Transformation rasch voranzutreiben, brauche es "Leuchtturmprojekte", betonte Umundum. Eines davon sei die Stadt Graz, die bereits bis Ende 2021 "komplett auf CO2-frei umgestellt wurde." Nun folgt das Projekt "grünes Innsbruck", wo ab sofort 145 Elektrofahrzeuge Pakete, Briefe, Printmedien & Co ausliefern. Auch Salzburg soll in Sachen "grüne Post-E-Mobilität" nachziehen, und zwar"noch in diesem Jahr", stellte der Vorstandsdirektor in Aussicht. Für den Betrieb der E-Fahrzeuge wird Grünstrom aus Österreich genutzt.

