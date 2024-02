Die Europäische Kommission schlägt vor, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Das hat EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg angekündigt. Der Schritt kam nicht überraschend. Ein Entwurf war den Medien vorab zugespielt worden. Allerdings will man es der nächsten Kommission nach den EU-Wahlen überlassen, das neue Ziel tatsächlich umzusetzen.

Das neue Klimaschutzziel soll die Lücke schließen zwischen dem bestehenden Reduktionsziel für 2030 (minus 55 Prozent) und dem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um das Klimaschutzziel festzuschreiben und umzusetzen, müssen noch das EU-Parlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Dies soll aber ebenfalls erst nach den Europawahlen im Juni geschehen, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Einfluss auf die Pläne der EU-Kommission dürften auch die jüngsten Bauernproteste gehabt haben. War in einem der Presse durchgestochenen Entwurf noch von einer Reduktion der Nicht-CO2-Emissionen der Landwirtschaft um 30 Prozent die Rede, so ist davon im endgültigen Entwurf keine Rede mehr. Auch ein Hinweis auf die wichtige Rolle der persönlichen Entscheidungen in Bezug auf den Lebensstil, den Konsum und die Investitionen ist im endgültigen Entwurf nicht mehr enthalten.

Um das Ziel zu erreichen, will die Kommission zudem nicht nur auf die Reduktion von Emissionen setzen, sondern auch bereits ausgestoßene Treibhausgase wieder einfangen. Gemeint ist damit das so genannte Carbon Capture and Storage (CCS), also die Abscheidung (Capture") und Speicherung (Storage") von CO2. Um das gesetzte Ziel zu erreichen, müssten die Brutto-Treibhausgasemissionen im Jahr 2040 unter 850 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent liegen und bis zu 400 Millionen Tonnen durch CCS abgetrennt werden, rechnet die Kommission vor.