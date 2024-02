In der heutigen Geschäftswelt ist das Thema Nachhaltigkeit allgegenwärtig, aber bloße Lippenbekenntnisse reichen nichtmehr aus. Es ist dringend erforderlich, dass Unternehmen ihren Worten Taten folgen lassen. Oftmals schmücken sich Firmen zwar gerne mit umweltfreundlichen Etiketten, betreiben im Alltagsgeschäft aber trotzdem weitgehend „business as usual“. Immer wieder geraten sie in Situationen, in denen ihre Aktivitäten mit gesellschaftlichen Werten und ökologischen Anliegen kollidieren. Daher ist der Bedarf an authentischer, transformativer Nachhaltigkeit drängender denn je. Diese Dringlichkeit ergibt sich nicht nur aus der zunehmenden Bedrohung durch ökologische und soziale Probleme, sondern auch aus dem wachsenden Druck zahlreicher Akteure im Unternehmensumfeld: Regulierungsbehörden, Kunden, Investoren oder Mitarbeiter fordern überprüfbare Nachhaltigkeit. Unternehmen, die diese Anforderungen ignorieren, setzen sich geschäftlichen Risiken aus.

>>> Der große Reputation Report der Industrie 2023

Im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN hat das IMWF – das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung – das Internet nach den Top-Nachhaltigkeits-Themen durchsucht und mittels Künstlicher Intelligenz einerseits die Reichweite der Themen berechnet, andererseits auch die Tonalität analysiert. Je höher die Tonalität, desto positiver wird im Internet über den Trend berichtet – in journalistischen Artikeln auf Nachrichtenseiten, in Social-Media-Posts, auf Blogs oder diversen Branchen- sowie Technologie-Foren. „Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute unverzichtbar. Sie ist ein Wettbewerbsvorteil, ein Risikominimierungsmittel und eine Investition in die Zukunft“, so Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF.

