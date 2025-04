Der niederösterreichische Automobilzulieferer Pollmann wird zwar nicht direkt von den Einfuhrabgaben betroffen "Ganz egal kann uns das dennoch nicht sein" so Pollmann. Erste Anfragen nach Preisnachlässen sind schon jetzt am Standort in San Miguel de Allende eingegangen. Auch wenn der Kostendruck bereits vor dem neuen Zollregime hoch war, „wurde unseren Abnehmern nun eine hervorragende Argumentation gegeben die Preisfrage neu aufzurollen“. Die Entscheidung in Mexiko ein eigenes Werk zu errichten, bereut Pollmann nicht: „Auch nach den Zöllen kommt uns die Produktion günstiger als eine lokale in den USA“. Freude kommt angesichts der neuen Zölle dennoch keine auf „Am Ende des Tages erzeugt das Unsicherheit, bindet Ressourcen und kostet Nerven". Insbesondere die Frage wie lange die neuen Zölle nun bestand haben werden, kann niemand beantworten, aber: „Zuviel Furcht bringt auch nichts, das Risiko ist gestiegen, aber auch die Periode Trump wird vorbeigehen“.

>>> US-Zölle setzen Österreichs Autoindustrie unter Druck – Branche warnt vor Produktions- und Jobverlusten

„Eines vorweg: Zölle sind nie begrüßenswert. Die Erfahrung zeigt, dass Zölle auf lange Sicht Wachstum und Prosperität hemmen.“ Kommentiert Andreas Klauser, CEO von Palfinger, die neuen Strafzölle der USA. Der Kranhersteller aus Salzburg ist derzeit dabei die konkreten Auswirkungen auf die Produktgruppen zu evaluieren: „Auf dieser Basis werden wir Maßnahmen setzen, um die Auswirkungen der Zollpolitik für uns als Unternehmen zu minimieren.“. Palfinger hat in den USA vier Werke und 1170 Beschäftigte. Es geht um 27 Prozent des Gesamtumsatzes von 2,36 Milliarden Euro. „Wir haben uns rechtzeitig auf die weltweit volatilen Verhältnisse vorbereitet, wir können damit umgehen.“, sagt Klauser.

Der schwäbische Hersteller von Präzisionswaagen Bizerba ist seit über 40 Jahren am US-Markt tätig. Heute macht das Familienunternehmen rund ein Viertel seines Umsatzes von 800 Millionen Euro in den Vereinigten Staaten. Während der ersten Trump-Administration verlagerte man die Produktion von China nach Serbien – um den damaligen Zöllen zu entgehen. Nun trifft den Standort in Serbien ein Zollsatz von 37 Prozent. Die Mehrbelastung mit Preiserhöhungen auszugleichen wird wohl nicht möglich sein. „Das stellt unsere Kalkulation vor Herausforderungen“, räumt Kraut im Interview mit dem Handelsblatt ein. Die Endmontage könne in wenigen Monaten in die USA verlagert werden, das Problem sind jedoch die dadurch entstehenden Mehrkosten. „Man spart zwar die Zölle, muss aber die ganze Infrastruktur aufbauen, inklusive der Logistik. Das dauert einige Zeit, bis man das wieder erwirtschaftet hat.“