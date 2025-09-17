In Duisburg, im größten Stahlwerk Europas, verwandeln Öfen, Walzen und kilometerlange Förderbänder Eisenerz und Koks in den Werkstoff, der über Generationen die deutsche Industrie geprägt hat: Stahl. Doch was früher Symbol für Stärke war, ist für Thyssenkrupp längst zur Last geworden.

Der Konzern steht vor einer Zäsur. Mit dem geplanten Börsengang der profitablen Marinesparte TKMS am 20. Oktober will Vorstandschef Miguel López Kapital freisetzen. Zugleich treibt er eine radikale Neuordnung voran: Die fünf großen Sparten sollen Schritt für Schritt aus dem Konzern herausgelöst werden, übrig bliebe eine schlanke Finanzholding. Doch ausgerechnet der Stahl passt nicht in dieses Bild.

Seit 2023 hält der tschechische Investor Daniel Křetínský 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe. Ein 50:50-Joint-Venture mit ihm galt lange als bevorzugte Lösung. Doch die Gespräche kamen nicht voran, Uneinigkeiten über die finanzielle Ausstattung bremsten den Prozess. Jetzt bringt ein überraschendes Angebot Bewegung in die Sache: Der indische Stahlkonzern Jindal hat Interesse an der kompletten Stahlsparte angemeldet.

Offiziell spricht der Vorstand von einem „unverbindlichen, indikativen Angebot“. Doch die Offerte zeigt, dass Thyssenkrupp im globalen Stahlgeschäft weiterhin als Partner gefragt ist – und sie verschafft López Rückenwind in seiner Strategie. Nach eigener Aussage prüft das Management das Angebot „insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahl-Standorten“. Für die 27.000 Beschäftigten bedeutet das zumindest eines: Es gibt eine Perspektive – wenn auch eine ungewisse.

Nie mehr die wichtigsten News aus der Stahlindustrie verpassen? Mit unserem Daily Briefing: Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox.