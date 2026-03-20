Die Haitian JU88000 ist ein Monument menschlicher Ingenieurskunst und die mit Abstand größte je gebaute Spritzgießmaschine. Mit einer Schließkraft von 88.000 Kilonewton und einem Einspritzvolumen von 134.000 Kubikzentimetern dominiert sie eine Dimension, die andere Hersteller nur anstreben können. Ihre gigantische Aufspannplatte misst 5.560 × 4.920 × 1.990 Millimeter, wiegt 138 Tonnen und ist größer als mancher Einfamilienhaus-Grundriss. Die gesamte Maschine erstreckt sich über 27,2 × 9,5 × 6,1 Meter und bringt 800 Tonnen auf die Waage.

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Sie wurde für das französische Unternehmen Belli SAS gebaut, das damit große Kunststoffteile für Gartenmöbel und Freizeitartikel produziert. Ein Team von neun Haitian-Ingenieuren benötigte fünf Wochen für die Inbetriebnahme. Mit dieser Maschine können Teile hergestellt werden, die mit konventionellen Spritzgießmaschinen unmöglich wären, weshalb sie ein echter Game-Changer für die Kunststoffindustrie ist.