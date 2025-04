Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte am Donnerstag an, sich beim EU-Handelsministerrat am Montag für Maßnahmen starkzumachen, die „Trump an den Verhandlungstisch zwingen“. Dabei sollen insbesondere US-Waren aus republikanisch regierten Bundesstaaten sowie Produkte von Trump-nahen Tech-Konzernen ins Visier genommen werden. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket wird innerhalb der EU bereits abgestimmt.

Darüber hinaus möchte Hattmannsdorfer die Probleme mit den USA als Anlass nehmen, um den lange diskutierten EU-Mercosur-Pakt voranzutreiben – ein Wunsch, den Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung schon lange äußern. Dieser Vorstoß sorgt allerdings für neuen Streit, auch innerhalb der ÖVP. Zu den Gegnern zählen neben den Grünen und der FPÖ auch Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund. Während die SPÖ sich kritisch zeigt, sprechen sich die NEOS klar für das Abkommen aus.

Die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer Österreich heben die hohe Relevanz des Mercosur-Abkommens für den heimischen Arbeitsmarkt hervor. Derzeit sichern die wirtschaftlichen Verflechtungen mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten über 32.000 Arbeitsplätze in Österreich. Mehr als 1.400 österreichische Unternehmen pflegen Geschäftsbeziehungen in die Region, rund 260 betreiben eigene Niederlassungen – der Großteil davon in Brasilien, dem wirtschaftlichen Schwergewicht der Handelszone.