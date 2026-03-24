EU-Australien Freihandelsabkommen 2026 : Zölle fallen, Exporte steigen: Warum der EU-Australien-Deal jetzt so wichtig ist
Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Europäische Union und Australien ein umfassendes Freihandelsabkommen erfolgreich zum Abschluss gebracht. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Australiens Premierminister Anthony Albanese in Canberra bekannt gaben, soll das Abkommen nicht nur wirtschaftliche Impulse setzen, sondern auch die strategische Zusammenarbeit beider Partner deutlich vertiefen. Parallel dazu wurde eine neue Partnerschaft im Bereich Sicherheit und Verteidigung vorgestellt.
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Das Handelsabkommen zielt darauf ab, Zölle und andere Handelshemmnisse weitgehend abzubauen und damit den wirtschaftlichen Austausch anzukurbeln. Für die Europäische Union ist dies ein wichtiger Schritt, um ihre internationalen Handelsbeziehungen breiter aufzustellen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Vor dem Hintergrund einer zunehmend protektionistischen Handelspolitik der USA gewinnt die Diversifizierung von Partnerschaften für die EU an Bedeutung. Gleichzeitig unterstreicht das Abkommen die strategische Ausrichtung Europas auf den Indopazifik-Raum und die Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern.
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Mehr Exporte, mehr Sicherheit: Warum der EU-Deal jetzt so wichtig ist
Von der Leyen bezeichnete die Einigung als „starkes Signal“ für internationale Kooperation in unsicheren Zeiten. Trotz der geografischen Distanz seien sich die EU und Australien in ihren politischen und wirtschaftlichen Grundüberzeugungen eng verbunden. Die neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft soll unter anderem die Zusammenarbeit im Kampf gegen Cyberangriffe, hybride Bedrohungen sowie Desinformation stärken.
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Wirtschaftlich verspricht das Abkommen erhebliche Vorteile. Die EU rechnet damit, dass ihre Exporte nach Australien in den kommenden zehn Jahren um bis zu ein Drittel steigen könnten. Besonders große Wachstumschancen werden in Bereichen wie Automobilindustrie, Chemie, Maschinenbau und Landwirtschaft gesehen. Auch Investitionen europäischer Unternehmen in Australien könnten deutlich zunehmen.
Australien ist bereits heute ein wichtiger Handelspartner der EU, liegt jedoch im Vergleich zu anderen Ländern noch im Mittelfeld. Umgekehrt gehört die EU zu den bedeutendsten Wirtschaftspartnern Australiens. Entsprechend groß ist das Interesse auf beiden Seiten, die wirtschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen.
Milliarden sparen, Märkte öffnen: Was der Deal für Unternehmen bringt
Vertreter der deutschen Automobilindustrie begrüßten das Abkommen ausdrücklich. Sie sehen darin neue Chancen, insbesondere für exportorientierte Hersteller, die sich auf dem australischen Markt gegen starke Konkurrenz behaupten müssen. Das Abkommen sende zudem ein klares Signal gegen wachsenden Protektionismus und für einen regelbasierten Welthandel.
Kern des Vertrags ist die weitgehende Abschaffung von Zöllen auf europäische Warenexporte nach Australien. Unternehmen sollen dadurch jährlich erhebliche Einsparungen erzielen. Darüber hinaus sieht das Abkommen Verbesserungen beim Marktzugang für Dienstleistungen, erleichterte Bedingungen für öffentliche Aufträge sowie eine intensivere Zusammenarbeit bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen vor. Auch Fachkräfte sollen künftig einfacher zwischen beiden Wirtschaftsräumen tätig werden können.
Bis das Abkommen in Kraft treten kann, sind jedoch noch einige Schritte notwendig. Der Vertrag muss juristisch geprüft, übersetzt und anschließend von den EU-Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Parlament ratifiziert werden.
Strategischer Kurswechsel: EU setzt stärker auf Partner wie Australien
Die Einigung markiert das Ende eines langen und teilweise schwierigen Verhandlungsprozesses. Seit dem Start der Gespräche im Jahr 2018 kam es immer wieder zu Rückschlägen – etwa durch geopolitische Spannungen oder Streitfragen im Agrarbereich. Erst in jüngerer Zeit gewann der Prozess wieder an Dynamik, nicht zuletzt durch Veränderungen im globalen Handelssystem.
Sowohl die EU als auch Australien verfolgen mit dem Abkommen das Ziel, ihre wirtschaftliche Resilienz zu stärken und sich unabhängiger von einzelnen großen Partnern zu machen. Für Australien spielt dabei insbesondere die Reduzierung der Abhängigkeit von China eine Rolle, während die EU ihre Position im Indopazifik festigen will.
Mit dem Abschluss des Abkommens setzen beide Seiten ein klares Zeichen für offenen Handel, internationale Zusammenarbeit und gemeinsame strategische Interessen in einer zunehmend unsicheren Weltwirtschaft.
Österreich im Schatten des Deals: Wer jetzt wirklich profitiert
Für Österreich dürfte das Abkommen vor allem ein ergänzender Impuls sein, kein grundlegender Wendepunkt. Australien zählt mit einem Exportvolumen von rund ein bis 1,2 Milliarden Euro jährlich zu den kleineren Absatzmärkten, spielt jedoch als stabiler Partner im asiatisch-pazifischen Raum eine gewisse Rolle. Profitieren könnten insbesondere exportorientierte Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Fahrzeugzulieferindustrie und Chemie, für die der Wegfall von Zöllen die Wettbewerbsbedingungen verbessert. Wichtiger noch sind indirekte Effekte: Da viele österreichische Betriebe in europäische Lieferketten eingebunden sind, könnten steigende EU-Exporte nach Australien auch heimische Zulieferer stärken. Hinzu kommt ein strategischer Aspekt: Der erleichterte Zugang zu australischen Rohstoffen könnte langfristig zur Versorgungssicherheit der österreichischen Industrie beitragen. Insgesamt bleibt der wirtschaftliche Effekt überschaubar, das Abkommen fügt sich jedoch in die breitere Strategie ein, Handelsbeziehungen zu diversifizieren und die Exportwirtschaft krisenfester aufzustellen.