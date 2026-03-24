Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Europäische Union und Australien ein umfassendes Freihandelsabkommen erfolgreich zum Abschluss gebracht. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Australiens Premierminister Anthony Albanese in Canberra bekannt gaben, soll das Abkommen nicht nur wirtschaftliche Impulse setzen, sondern auch die strategische Zusammenarbeit beider Partner deutlich vertiefen. Parallel dazu wurde eine neue Partnerschaft im Bereich Sicherheit und Verteidigung vorgestellt.

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Das Handelsabkommen zielt darauf ab, Zölle und andere Handelshemmnisse weitgehend abzubauen und damit den wirtschaftlichen Austausch anzukurbeln. Für die Europäische Union ist dies ein wichtiger Schritt, um ihre internationalen Handelsbeziehungen breiter aufzustellen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Vor dem Hintergrund einer zunehmend protektionistischen Handelspolitik der USA gewinnt die Diversifizierung von Partnerschaften für die EU an Bedeutung. Gleichzeitig unterstreicht das Abkommen die strategische Ausrichtung Europas auf den Indopazifik-Raum und die Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern.