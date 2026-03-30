Bei einem Besuch der Firmenzentrale von Grabner in Hartberg spürt man sofort, dass hier nicht nur Metall bewegt, sondern echte Leidenschaft für komplexe Lösungen gelebt wird. Andreas Halwachs, der das Unternehmen seit 2019 gemeinsam mit seinem Bruder Stefan leitet, verdeutlicht: „Hier wird nicht in Standardmaßen gedacht.“ Die Grabner Gruppe ist seit über 65 Jahren Jahren erfolgreich im Hallenbau und in der Hallensanierung tätig und hat sich als zuverlässiger Lohnfertiger für Schweißbaugruppen, im Maschinenbau, in der Blechbearbeitung und beim Laserschneiden einen exzellenten Ruf erarbeitet.

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Der Erfolg gibt ihnen Recht, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Laut Halwachs liegt das vor allem am strategischen Geheimrezept: Der konsequenten Ausrichtung auf Marktnischen, in denen man sich durch Qualität und Verlässlichkeit vom Wettbewerb abhebt.

Hallenumgestaltung als Ausgangspunkt



Ein entscheidender Schritt zur Sicherung dieser Wettbewerbsfähigkeit war die jüngste Investition in die Effizienz der Produktion. Das Ziel war klar definiert: „Der Output sollte gesteigert werden, ohne die Belegschaft massiv aufstocken zu müssen, was in Zeiten des Fachkräftemangels eine strategische Notwendigkeit darstellt.“ In enger Zusammenarbeit mit Martin Mörtl, technischer Verkäufer und Projektleiter bei Rath & Co., wurde ein Projekt realisiert, das in dieser Größenordnung in Österreich Seltenheitswert hat: Die Installation eines 50 Meter langen 3D-Spann- und Fundamentschienensystems von Demmeler. Dass dieses System den Weg in die Hartberger Hallen fand, war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer fast schon sportlichen „Hauruckaktion“, wie Halwachs schmunzelnd berichtet.

Die Ausgangslage war eine Hallenumgestaltung, bei der ein alter Hallenboden ohnehin getauscht werden musste, was die ideale Gelegenheit bot, das Schienensystem direkt in den neuen Beton zu integrieren. Martin Mörtl und das Team von Rath übernahmen dabei nicht nur die Lieferung des Equipments, sondern auch die Verantwortung für die hochpräzise Ausnivellierung der Schienen, denn nur so lässt sich die geforderte Präzision über die gesamte Länge von 50 Metern gewährleisten. Trotz des Zeitdrucks und einer geteilten Schienenführung, um die Einfahrt von LKWs zur Verladung sicherzustellen, wurde das Projekt punktgenau umgesetzt.