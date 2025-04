Zur Untermauerung führte der Pharmabetrieb eine Studie eines US-Marktforschungsunternehmens an. Der internationale Markt für Plasmafraktionierung - ein Verfahren zur Gewinnung von Proteinen aus menschlichem Blutplasma - wird demnach von aktuell 35,2 Mrd. auf 62,8 Mrd. US-Dollar in den kommenden acht Jahren wachsen. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf die globale Zunahme von Personen mit Blutungsstörungen, deren Anzahl sich laut der World Federation of Hemophilia von 280.000 (2013) auf 465.000 (2023) erhöhte. "Die Produkte werden weltweit nachgefragt", so Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Hierzulande trage die pharmazeutische Industrie rund drei Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Auch in den anderen Bundesländern sei die Pharmaindustrie stark vertreten, unter anderem in Tirol. Aktuell sind 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Wiener Standort von Octapharma tätig - es ist der weltweit größte des Unternehmens mit insgesamt 31 Niederlassungen. Ein Großteil der Produktionen wird exportiert, etwa nach China, in die USA oder nach Indonesien. Der Erweiterungsbau in Wien sei geschaffen worden, um Produktionsausfälle zu verhindern. Derzeit erfolgt die Sichtungskontrolle, also die optische Prüfung der Arzneimittel auf Fehler, noch halbautomatisch, ab 2027 soll dann ein Vollautomat für die visuelle Unterstützung kommen.

Weitere Produktlinie in Planung



Auch künftig soll in den Standort investiert werden. So ist laut Rangetiner etwa eine weitere Produktlinie in Planung. Zudem habe die AGES, die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, den Betrieb wegen der nun strengeren Regularien kürzlich inspiziert. Infolgedessen müsse unter anderem bei der Flaschenbefüllung nachjustiert werden. In etwa 170 bis 180 Mio. Euro sollen "in den nächsten fünf bis acht Jahren" bereitgestellt werden.

Sandoz investiert für neuen Wirkstoff



Der Generika-Hersteller Sandoz investiert einmal mehr kräftig in seinen Tiroler Standort in Kundl (Bezirk Kufstein). Für die Produktion eines neuen Antibiotikawirkstoffs wird die bestehende Produktionsanlage um rund zwölf Mio. Euro ausgebaut. Damit erhöht der Pharmakonzern seine jährliche Produktionsmenge um 200 Tonnen auf insgesamt 4.400 Tonnen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Der neue Wirkstoff zeichne sich durch seine hohe Wirksamkeit als Erstlinienbehandlung bei bakteriellen Infektionen - wie etwa Erkrankungen der Atemwege, des Magen-Darm-Trakts, der Harnwege oder der Haut - aus. Das Breitbandantibiotikum minimiere gleichzeitig das Risiko der Entwicklung antimikrobieller Resistenzen, teilte das Unternehmen mit. Ein "Schlüsselelement" bei der Produktion des neu eingeführten Wirkstoffs komme in Kundl bereits seit Herbst 2023 zum Einsatz. Damals wurde eine neue Wirkstoffproduktionsanlage eröffnet, die zuvor um 150 Mio. Euro zur Verbesserung der Penicillin-Herstellung errichtet worden war.