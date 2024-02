Im Dezember hatte die BASF die Ausgliederung der Geschäfte mit Agrochemikalien, Batteriematerialien sowie Lacken und Beschichtungen (Coatings) in rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften bekannt gegeben. Die Verflechtung mit dem Rest des Konzerns ist in diesen Bereichen geringer. Unternehmenschef Martin Brudermüller hatte einem Verkauf dieser Bereiche eine Absage erteilt.



Im Juni hatte die BASF in Schwarzheide nördlich von Dresden Europas erstes Zentrum für Batteriematerialproduktion und Batterierecycling eröffnet. Der Unternehmensbereich Coatings der BASF hat seinen Hauptsitz in Münster. Limburgerhof ist das Zentrum für das weltweite Geschäft mit Pflanzenschutz und Saatgut.

Die BASF geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 80 Prozent des weltweiten Wachstums in der Chemieproduktion in China generiert werden. "Wir wollen und müssen als globales Chemieunternehmen daran teilhaben", sagte Elvermann. Der Konzern habe in China einen Umsatzanteil von 15 Prozent, bis zum Jahr 2030 seien rund 20 Prozent das Ziel. "Wir sind sehr angemessen unterwegs." Erst kürzlich hatte der BASF-Konzern angekündigt, seine Anteile an zwei Joint Ventures im chinesischen Korla verkaufen zu wollen. Dabei verwies der Konzern auch auf jüngste Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen. Die Situation in der Region Xinjiang sei "stets Teil der BASF-Gesamtbeurteilung ihrer Joint Ventures in Korla" gewesen, hieß es. Im Zentrum der Region Xinjiang liegt die Stadt Korla.



"Regelmäßige Sorgfaltsmaßnahmen, einschließlich interner und externer Audits, haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in den beiden Joint Ventures ergeben." Dennoch hätten kürzlich veröffentlichte Berichte über den Joint-Venture-Partner schwerwiegende Vorwürfe enthalten, die auf Aktivitäten hinweisen, "die nicht mit den Werten von BASF vereinbar sind". BASF werde daher den Verkaufsprozess ihrer Anteile an Markor Chemical Manufacturing und Markor Meiou Chemical - vorbehaltlich der Verhandlungen und der erforderlichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden - im vierten Quartal 2023 beschleunigen.

Zuvor waren Vorwürfe laut geworden, dass Mitarbeiter eines BASF-Partnerunternehmens in der Region Xinjiang an einer staatlichen Kontroll- und Unterdrückungskampagne gegen die muslimische Minderheit der Uiguren beteiligt gewesen sein sollen. Sie sollen Uiguren ausspioniert haben, wie das ZDF und Der Spiegel berichteten.

BASF betreibt nach eigenen Angaben seit 2016 zwei Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Chemikalien in Xinjiang. Insgesamt sollen in den beiden Joint Ventures in Korla rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein, davon rund 40 bei der BASF Markor Chemical Manufacturing (Xinjiang) Company Limited, die sich den Angaben zufolge mehrheitlich im Besitz der BASF befindet.