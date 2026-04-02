Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) am Shopfloor hat die Phase reiner Pilotprojekte längst hinter sich gelassen. Was lange als Zukunftsszenario galt, entwickelt sich zunehmend zu einem konkreten Instrument industrieller Wertschöpfung. Drei Perspektiven aus der Praxis – Siemens, FerRobotics und Weidmüller – zeigen jedoch ein differenziertes Bild: KI entfaltet ihre Wirkung nicht in einem disruptiven „Big Bang“, sondern entlang klar definierter Anwendungsfälle, die Schritt für Schritt Effizienzpotenziale heben.

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„Wer auf den Big Bang durch KI wartet, verliert Zeit“, bringt es Johannes Rauer-Zechmeister, Sales Specialist, Siemens AG Österreich, auf den Punkt. „Der wahre Fortschritt in der Produktion entsteht durch viele kleine Effizienzgewinne.“ Genau diese Logik prägt derzeit den industriellen Einsatz von KI.