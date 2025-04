Taxis schlängeln sich durch den dichten Verkehr, Menschenströme drängen über Bürgersteige, Sirenen heulen in der Ferne - New York pulsiert wie eh und je. In der Stadt, die niemals schläft, liegt unweit des berühmten Hudson River in Manhattan das Jacob K. Javits Convention Center, in dem seit Jahren zur Osterzeit die New York International Auto Show (NYIAS) stattfindet. Dieses Jahr feiert das Event sein 125-jähriges Jubiläum – doch statt Aufbruchstimmung herrscht auf der Messe dieselbe Mischung aus Tristesse und Resignation wie auf dem US-Automarkt.

>>> Deutschlands Autokonzerne bauen ihre Zukunft in China

Während die Aufmerksamkeit der globalen Autobranche längst auf die Auto Shanghai gerichtet ist, verliert die New Yorker Messe zunehmend an Bedeutung. In der chinesischen Metropole feiern die Hersteller Premieren und Rekorde, in Manhattan fehlen nicht nur die chinesischen Anbieter, sondern auch die großen Innovationen, die die Massen begeistern könnten. Im langen Schatten aus Fernost kämpft die New Yorker Auto Show um ihre Daseinsberechtigung.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!