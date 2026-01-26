Wie haben Sie Ihren ersten Tag im Unternehmen erlebt – erinnern Sie sich noch daran?

Norbert Jungreithmayr: 1993 ging die WFL aus der voestalpine Steinel hervor. Somit waren die ersten Jahre geprägt von Aufbruchstimmung und von der Herausforderung, die Komplettbearbeitung bei unseren Kunden und auf dem Markt zu etablieren. Die MILLTURN von WFL als Produkt war damals noch ein sehr junges und alles andere als bekannt und anerkannt in der Welt der Fertigung.

Was hat Sie damals motiviert, in das Unternehmen einzusteigen, und was hat Sie gehalten?

Jungreithmayr: Was mich besonders zum Einstieg motivierte, war die oben erwähnte Aufbruchstimmung, die mit neuen Ideen, frischem Denken und einer klaren Zukunftsvision verbunden war. Die Möglichkeit, von Anfang an mitzuwirken, Verantwortung zu übernehmen und Prozesse mitzugestalten, entsprach genau meinem Wunsch, gemeinsam etwas aufzubauen, das Bestand hat.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vor 20 Jahren die Rolle als CEO übernommen haben?

Jungreithmayr: Als ich den Posten als CEO übernommen habe, war ich mir der Herausforderung durchaus bewusst, und mir war klar, dass eine große Verantwortung auf mich zukommen würde. Doch gleichzeitig hatte ich von Anfang an ein ausgezeichnetes Team in der Unternehmensführung mit sehr viel Erfahrung in der Werkzeugindustrie an meiner Seite sowie mit der Familie Rothenberger den Rückhalt einer starken und erfolgreichen Unternehmerfamilie. Wir haben in den letzten 20 Jahren gemeinsam viel erreicht und auch schwierige Zeiten erfolgreich gemeistert. Dieses Fundament aus Zusammenhalt, Erfahrung und gegenseitigem Vertrauen war für mich damals der entscheidende Antrieb, die Aufgabe des CEOs mit Zuversicht anzunehmen.