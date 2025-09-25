Stellenabbau Voestalpine : Voestalpine im Würgegriff der Kosten - droht Böhler Bleche das Aus?

25.09.2025
Böhler Bleche kämpft ums Überleben. Explodierende Energiepreise, das Auslaufen der Strompreiskompensation, US-Zölle und hohe Personalkosten haben die Produktion so verteuert, dass nun externe Berater über die Zukunft des Werkes entscheiden.
Boehler Bleche werk in Müzrzuschlag

Das Werk von Böhler Bleche in Mürzzuschlag: Traditionsstandort unter massivem Kostendruck.

- © Böhler Bleche

Dominique Otto