Böhler Bleche wankt – und mit ihm hunderte Arbeitsplätze. Das Werk in Mürzzuschlag, seit Jahrzehnten ein Fixpunkt der steirischen Industrie, ist in schweres Fahrwasser geraten. „Wir haben an diesem Standort dringenden Handlungsbedarf“, gibt Voestalpine-Konzernsprecher Peter Felsbach direkt zu. Externe Berater wurden bereits eingesetzt – aus der Belegschaft dringen alarmierende Signale nach außen, von drohenden Massenkündigungen ist die Rede. Die wirtschaftliche Lage sei, so heißt es offiziell, „besorgniserregend“.

Für die 450 Beschäftigten bedeutet das vor allem Unsicherheit: um ihre Zukunft, den Standort und die Strategie des Mutterkonzerns voestalpine. Auf die Frage nach möglichen Kündigungen antwortet die Konzernleitung ausweichend, aber unmissverständlich: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Kapazitätsanpassungen nicht ausschließen.“ Klar ist nur eines: Die Bleche, die in Mürzzuschlag einst für Stabilität standen, sind selbst ins Wanken geraten.

