Am 30. Mai 2025 kündigte US-Präsident Donald Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania an, die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von bisher 25 % auf 50 % zu erhöhen. Die Maßnahme tritt am 4. Juni in Kraft und soll laut Trump die heimische Stahlindustrie stärken und Arbeitsplätze sichern.

Die Auswirkungen auf die europäische Stahlindustrie sind erheblich. Deutschland exportierte 2024 Stahlprodukte im Wert von 2,76 Milliarden US-Dollar direkt in die USA. Zusätzlich wurden etwa 2,4 Millionen Tonnen Stahl indirekt über weiterverarbeitete Produkte wie Maschinen und Fahrzeuge in die USA geliefert. Die neuen Zölle könnten diese Exporte deutlich verteuern und somit die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen beeinträchtigen.

Ein weiteres Problem stellt die Umlenkung von Stahlmengen dar. Länder, die aufgrund der US-Zölle ihre Produkte nicht mehr in die USA exportieren können, suchen nun alternative Absatzmärkte, insbesondere in der EU. Dies führt zu einem erhöhten Importdruck auf dem europäischen Markt. Bereits jetzt wird jede dritte Tonne Stahl in der EU importiert, wobei jährlich 3 bis 4 Millionen Tonnen aus Russland stammen.

Die Europäische Kommission reagierte mit scharfer Kritik auf Trumps Ankündigung und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an. Auch Branchenverbände wie WV Stahl fordern von der EU effektive handelspolitische Schutzinstrumente, um die europäische Stahlindustrie vor unfairem Wettbewerb zu schützen.