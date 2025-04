Neben harten, quantitativen Daten wie Arbeitslosenzahlen oder Exportstatistiken spielen sogenannte Frühindikatoren eine entscheidende Rolle in der Beurteilung der konjunkturellen Lage. Diese weichen Indikatoren basieren auf Erwartungen, Stimmungen und Planungen von Unternehmen und geben damit einen besonders frühzeitigen Einblick in mögliche Wendepunkte der wirtschaftlichen Entwicklung – noch bevor sie sich in realwirtschaftlichen Zahlen widerspiegeln.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Einkaufsmanagerindizes (PMI – Purchasing Managers’ Index) sowie das ifo-Geschäftsklima, zwei bewährte Instrumente zur Analyse wirtschaftlicher Trends. Der Einkaufsmanagerindex misst monatlich die Einschätzungen von Einkaufsleitern zu Auftragseingängen, Produktion, Lagerbeständen, Lieferzeiten und Beschäftigungsplänen. Besonders wertvoll ist der PMI, weil er eine schnelle Momentaufnahme liefert – ideal, um kurzfristige Auswirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen wie etwa Trumps Strafzölle zu erfassen.

„Sie geben Aufschluss, wie das Unternehmerlager über die jüngsten Entwicklungen denkt“, betont Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Diese Einschätzungen haben Gewicht, da sie auf systematischen Befragungen basieren – beispielsweise durch S&P Global, das regelmäßig tausende Unternehmen weltweit zu ihrer Geschäftslage befragt.

Verzerrungen infolge politischer Eingriffe wie Importzöllen, Lieferkettenstörungen oder geopolitischer Spannungen können sich in diesen Stimmungsindikatoren sehr schnell bemerkbar machen. Besonders spannend wird der nächste PMI-Bericht für die Eurozone, Deutschland und die USA, der am 23. April veröffentlicht wird – nur wenige Tage nach Trumps Ankündigung neuer Zollmaßnahmen. Direkt am Folgetag, dem 24. April, legt das ifo-Institut nach und präsentiert die Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen aus Industrie, Handel, Bauwirtschaft und Dienstleistungssektor.

Diese Frühindikatoren liefern nicht nur Hinweise darauf, ob Unternehmen aktuell unter den Belastungen des Handelskonflikts leiden, sondern auch, ob sie Investitionen zurückstellen, Produktionspläne anpassen oder gar Personal abbauen. Damit gehören sie zu den wichtigsten Instrumenten, wenn es darum geht, den Konjunkturverlauf frühzeitig zu erkennen und die Gefahr einer wirtschaftlichen Abschwächung einzuschätzen – nicht nur national, sondern weltweit.