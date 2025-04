Die österreichische Fahrzeugzulieferindustrie schlägt angesichts der neuen US-Strafzölle Alarm. Die Fachvertretung innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) warnt vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen und fordert eine rasche, jedoch strategisch durchdachte Reaktion auf die protektionistische Handelspolitik der USA unter Präsident Donald Trump.

>>> Handelskrieg spitzt sich zu: Trump verhängt Strafzölle – EU und China reagieren

„Die USA sind nach Deutschland der wichtigste Exportmarkt“, betonte Hansjörg Tutner, Branchenvertreter der Fahrzeugindustrie in der WKÖ, in einer Aussendung. Ein erheblicher Teil der in Österreich produzierten Zulieferkomponenten werde zudem in Deutschland weiterverarbeitet und anschließend in die Vereinigten Staaten exportiert.