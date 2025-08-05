BASF und CATL schmieden ein Batterie-Bündnis der Superlative – mit globaler Reichweite und politischer Sprengkraft. Gemeinsam wollen der deutsche Chemiekonzern und der chinesische Weltmarktführer neue Kathodenmaterialien entwickeln, Lieferketten absichern und die Batterieproduktion weltweit neu aufstellen.

Die Ende Juli unterzeichnete Rahmenvereinbarung macht BASF zum globalen Schlüssellieferanten für CATL. Der Konzern bringt sein internationales Fertigungsnetzwerk ein, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und strategische Standorte zu stärken. Ziel der Partnerschaft ist es, technologische Innovation mit einer robusteren Wertschöpfungskette zu verbinden – und die Position beider Unternehmen im wachsenden Batteriemarkt langfristig zu festigen.

Im Zentrum der Kooperation stehen Kathodenmaterialien, die höhere Leistung, geringere Kosten und mehr Nachhaltigkeit versprechen. Gemeinsam arbeiten BASF und CATL an drei Materialsystemen:

Hoch-Nickel-NMC mit reduziertem Kobaltanteil

mit reduziertem Kobaltanteil Fortschrittliche LFP-Formulierungen (Lithium-Eisenphosphat)

(Lithium-Eisenphosphat) Manganreiche Materialien mit gutem Kosten-Leistungs-Verhältnis



Dadurch sollen höhere Energiedichten, bessere thermische Stabilität und eine wirtschaftlichere Produktion ermöglicht werden – exakt die Eigenschaften, die Automobilhersteller künftig fordern. Während BASF sein Know-how in Materialchemie und Prozessentwicklung einbringt, liefert CATL das industrielle Skalierungs- und Zellproduktions-Know-how. Das Ziel: maßgeschneiderte Lösungen für E-Mobilität und stationäre Speicher – leistungsfähig, lokal produziert und langfristig verfügbar.

Nie mehr verpassen, wie sich Europas Industrie unter chinesischem Druck verändert? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – die wichtigsten News zu Batterie, Auto und Energie, jeden Morgen ab 7 Uhr in Ihrem Posteingang. Hier geht’s zur Anmeldung!