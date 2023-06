Die Rolle der Greiner Innoventures bringt Michael Wurm, Co-Geschäftsführer des Innovationsarms des Kunststoff-und Schaumstofflösungsherstellers aus Kremsmünster, im Rennenglisch auf den Punkt: "Freedom to operate" habe die Organisation, übersetzt also: Ein eindeutiges Vorstands-Commitment. Und mehr noch: Sie habe die Aufgabe, der Kernorganisation zu zeigen, „dass es da draußen eine Menge innovativer Ideen und Unternehmen gibt, die versuchen, das Gleichgewicht ins Wanken zu bringen", sagt Wurm. Fragestellungen, die diese selbst nicht lösen könne oder wolle, greife die Innoventures auf. Zugleich habe man den Anspruch, "Fragestellungen zu definieren, die das Kerngeschäft nicht sieht", sagt Wurm.



Aktuell gebe es das Bestreben, die Innoventures und ihr Wirken stärker an die Gruppenstrategie heranzuführen. Vorgemacht wird das im mehrheitlich übernommenen Startup Zeroplast, das sich auf spritzgussfähige Materialalternativen zu Kunststoff für die Serienfertigung spezialisiert hat. Hier sei das Greiner Innoventures-Motto "beyond plastics" mit Leben befüllt. Die vier Suchfelder umfassen die Bereiche Digital Care (Pflege), Last Mile (Transportboxen), Beyond Plastics und Kreislaufwirtschaft – wobei letzterer stetig an Bedeutung gewinnt.



Steilvorlage



Ziel sei, das aus Beteiligungen und Company Buildings ein substanzieller Teil des Geschäfts werde. Oder alternativ zusätzliches, vom Kerngeschäft losgelöstes Geschäft durch Startup-Beteiligungen zu generieren. Die Beteiligung von 14,4 Prozent am Startup Hempstatic - auf nachhaltige Schalldämpfungen aus Hanf spezialisiert - ist jedenfalls vielversprechend: Liefert sie womöglich die Steilvorlage zu potenziell neuen Geschäftsmodellen der Greiner-Tochter Neveon, die Weich- und Verbundschäume aus Polyurethan produziert. "Dort sind wir early stage eingestiegen und begleiten das Unternehmen, ohne Freiheiten zu beschneiden", sagt Wurm. Ähnlich agiert man auch bei einer Zwölf-Prozent-Beteiligung an MATR, die an einem geschlossenen Kreislauf für die Nutzung und Wiederaufbereitung von Hotelmatratzen - ein Baustein des Greiner-Portfolios - schraubt.