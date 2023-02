Der Vorarlberger Kunststoffverpackungs- und Recyclingspezialist Alpla mit Sitz in Hard (Bez. Bregenz) hat im Geschäftsjahr 2022 die 5-Mrd.-Umsatzmarke geknackt. Der Umsatz von 5,1 Mrd. Euro habe den Vorjahreswert um 27,5 Prozent übertroffen, so das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung. Bereits 2021 hatte Alpla einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Langfristig wolle man jährlich vier bis fünf Prozent wachsen, hieß es.

Der Umsatz spiegle neben der Wachstumsstrategie die deutlich erhöhten Kosten für Energie, Material, Personal und Transport wider. Trotz massiver Energiepreissteigerungen und Rohstoffmangels verzeichne man ein positives Jahresergebnis, hieß es aus dem Familienunternehmen. Für 2023 plant Alpla Kapazitätserweiterungen bei Spritzguss, Investitionen ins Recycling sowie mehr Engagement im Ausbau der Pharmasparte und in der Erforschung alternativer Materialien. Im Fokus stünden vor allem die Wachstumsmärkte Afrika, Mittlerer Osten, Asien und Nordamerika.

