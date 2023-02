Am Standort in Colmar fertigt Liebherr-Mining Großhydraulikbagger für den Einsatz im Tagebau. Im derzeit dort bestehenden Palletten-Hochregallager werden alle für die Endmontage und Ersatzteilbelieferung benötigten Teile für die Bagger gelagert. Um die Arbeitsplätze flexibel und automatisch zu versorgen, sowie den zur Verfügung stehenden Lagerplatz maximal zu nutzen, wurde Knapp mit der Realisierung eines neuen Kleinteilelagers beauftragt. „Wir haben uns für das System von Knapp entschieden, da die Ideen innovativ, flexibel und richtungsweisend in der Branche sind. Die Projektarbeit war strukturiert und hatte stets den Fokus, eine individuelle Lösung zu bieten und unsere Wünsche umzusetzen", so Manfred Gast, Vice President Manufacturing bei Liebherr-Mining in Colmar.

Durch das neue Kommissionier- und Lagersystem sollen in 3-fach-tiefer Lagerung in einer Gasse auf 37 Ebenen 23.500 Stellplätze verwirklicht werden. Dabei wird das bestehende Palletten-Hochregallager im vollen Ausbau bestehen bleiben. Das neue Kleinteilelager wird alle Teile vollautomatisch, mit sehr hoher Lagerdichte lagern und im Ware-zur-Person Prinzip an die Arbeitsplätze zuführen. Für Manfred Gast ist die neue Lösung zukunftsweisend: „Mit dieser Investition legt Liebherr den Grundstein für eine weitere Steigerung der Produktivität in der Intra-Logistik, um auch unseren Kunden den bestmöglichen Service für Ersatzteile und Produktionslogistik zu garantieren.“

