Insbesondere fehlende Halbleiter und gestörte Lieferketten machen es der Autoproduktion in der EU dieser Tage schwer. Und: eine Trendwende ist aktuell nicht in Sicht. In den ersten sechs Monaten sind die PKW-Neuzulassungen in der EU um 14 Prozent auf 4,61 Millionen zurückgegangen. In der Vorjahresperiode waren es noch 5,36 Millionen Neuzulassungen. In Österreich war der Rückgang der Neuwagenverkäufe mit 19,2 Prozent auf 108.606 Fahrzeuge (Vorjahresperiode: 134.396) noch stärker.



Im Juni sanken die Pkw-Neuzulassungen EU-weit um 15,4 Prozent auf 886.510 Fahrzeuge (Vorjahresmonat: 1,05 Millionen). Die heimischen Zulassungszahlen gingen in dem Monat um 12,7 Prozent auf 22.760 zurück (Juni 2021: 26.075).



Von den vier wichtigsten EU-Märkten war der Rückgang am stärksten auf dem deutschen Markt zu spüren, mit 18,1 Prozent weniger Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat, gefolgt von Italien (minus 15 Prozent), Frankreich (minus 14,2 Prozent) und Spanien (minus 7,8 Prozent).



Der Krieg in der Ukraine, der anhaltende Halbleitermangel und hochschnellende Rohstoff- und Energiekosten machten Autobauern in ganz Westeuropa - einschließlich der Länder der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA und Großbritannien - in der ersten Jahreshälfte zu schaffen. Am härtesten getroffen waren die Hersteller Volvo und Mazda, mit Rückgängen von 49,1 beziehungsweise 47,5 Prozent. Die deutsche Marke VW büßte 22,3 Prozent gegenüber dem Corona-geprägten Vorjahr ein. Bei BMW waren es minus 19,3 Prozent, bei der Opel-Mutter Stellantis minus 15,4 Prozent und bei Mercedes-Benz minus 2,2 Prozent. Frankreichs Renault wuchs im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent.

