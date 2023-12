Hinter ihrem Produkt verbirgt sich eine künstliche Intelligenz. Was macht diese KI genau? Mit welchen Informationen wird sie trainiert und was leistet sie?

Mörzinger: KI leistet das, was ein ganzes Team von sehr guten Energiemanagern leistet, aber zu einem viel geringeren Preis. In jedem Unternehmen gibt es Daten, die den Energieverbrauch messen. Das fängt bei ganz einfachen Informationen vom Netzbetreiber an und geht bis hin zu Maschinendaten. Und was wir machen, ist, dass wir diese Zeitreihendaten mit unserem Domänenwissen, das wir natürlich haben und das wir auch immer weiter ausbauen, weil wir ja auch mit unseren Kunden lernen, kombinieren und schauen, dass wir möglichst viel von diesen Managementaufgaben automatisieren. Was unsere Software sehr gut kann, ist, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche hunderte von Datenpunkten zu analysieren und die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern. Mit Hilfe von KI kann man das erstaunlich schnell machen und entsprechend skalieren.

Was wird in Zukunft mit KI im Bereich Energieeffizienz noch möglich sein?

Mörzinger: Die Wahrheit ist: Die technischen Möglichkeiten von KI sind in unserem Markt derzeit noch völlig irrelevant. Die meisten Unternehmen sind noch weit davon entfernt, ihre Daten überhaupt zu sehen. Dass wir mit unserer Lösung KI sehr niederschwellig in die Unternehmen bringen können, ist also schon ein Gamechanger. Aber schon bald werden wir in der Lage sein, mit Hilfe von KI wilde Dinge zu tun. Man kann zig Datenpunkte miteinander korrelieren und damit erstaunliche Ergebnisse erzielen. Aber die große Herausforderung, die ich im Moment sehe, ist, Data Science verständlich zu machen.