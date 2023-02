Die B&C-Gruppe trennt sich von ihrer im Jahr 2021 vom US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen Lindsay Goldberg erworbenen 80%-Beteiligung am Verpackungshersteller Schur Flexibles (Wiener Neudorf, NÖ). Der Ausstieg erfolgt, nachdem von B&C bei Schur Flexibles massive Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der Vorjahre und grobe Verfehlungen durch ehemalige Manager entdeckt worden sollen. "B&C sieht sich als Käuferin getäuscht und als Opfer eines Betrugsfalles", hieß es von B&C am Dienstag in einer Aussendung.

Laut B&C soll sich nach dem Einstieg herausgestellt haben, dass die von renommierten Wirtschaftsprüfern seinerzeit testierten Schur-Bilanzen aus den Vorjahren unrichtig und manipuliert waren. Demnach sollen die Geschäftsergebnisse und die Finanzsituation von Schur Flexibles massiv überhöht dargestellt gewesen sein. Gegen das ehemalige Schur-Management wurden inzwischen Strafverfahren wegen mehrerer Straftatbestände eingeleitet.



Der von B&C im Jahr 2021 für die Schur-Anteile bezahlte Kaufpreis war aufgrund dieser Vorkommnisse aus heutiger Sicht weit überhöht. B&C sieht sich als Käuferin getäuscht und als Opfer eines Betrugsfalles.

Um die notwendige Rekapitalisierung und Restrukturierung der Finanzen und Kredite von Schur Flexibles zu ermöglichen, überträgt B&C nun ihre Anteile an Schur Flexibles an eine neue Eigentümergruppe rund um das US-amerikanische Investmenthaus Apollo und andere Schur-Gläubiger. Eine diesbezügliche Vereinbarung wurde am 4. Juni 2022 in Frankfurt/Main unterzeichnet. Das Closing der Vereinbarung wird nach Prüfung durch die zuständigen Behörden und Herbeiführung der erforderlichen Bedingungen im Herbst 2022 erwartet.



Darüber hinaus wird die B&C-Gruppe versuchen, den Schaden, der ihr durch die im Raum stehenden Bilanzfälschungen und sonstigen strafbaren Handlungen der verschiedenen Beteiligten entstanden ist, durch Schadenersatzansprüche und bestehende Garantie-Versicherungen einzubringen. Weitere rechtliche Schritte auf Basis der laufenden Aufarbeitungen sind aus B&C-Sicht wahrscheinlich.