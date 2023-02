Michael Schernthaner wurde im Mai 2019 neuer CEO der Schur Flexibles Gruppe. Nach zwei Jahren als CFO von Schur übernahm er das Unternehmen im Team mit COO Juan Luís Martínez Arteaga (jetzt CEO) und Chief Sales Officer Friedrich Humer. "Das Führungs-Team hat gezeigt, dass das Unternehmen Wachstumsdynamik, Innovationskraft, Kundenorientierung und Wertorientierung verbinden kann. Wir werden Schur Flexibles mit aller Kraft dabei unterstützen, nicht nur organisch zu wachsen, sondern auch über Akquisitionen die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen", so das Vorstands-Team.

Schernthaner ging motiviert an seine neue Aufgabe heran: "Man muss jungen Talenten Atmosphäre bieten, wenn man sie dazu bewegen will, hier am Rande der Stadt zu arbeiten. Wir leben Mitarbeiterunternehmertum, Eigenverantwortung und Out-of-the-Box Thinking."



Warum Österreich?



Die Unternehmenskultur ist nur eine jener Dinge, die Schernthaner anders machen wollte als jene Unternehmen, die er in seinem Berufsleben kennengelernt hat. Nur an einer Konstante hielten er und seine Vorstandskollegen überraschenderweise fest: Dem Standort in Österreich - und das obwohl kein einziges der 23 Werke des Konzerns in Österreich steht (Details siehe Kasten). "Österreich ist Packaging Science Hochburg, der strategisch wichtigste Punkt der Verpackungsindustrie in Europa" sagte Schernthaner im Interview mit dem INDUSTRIEMAGAZIN im Mai 2019.

Mit Constantia, Mayr Melnhof, Mondi und Coveris Flexibles sind alle Mitbewerber vor Ort. Und die Standort-Alternativen waren für Schernthaner nicht wirklich überzeugend: Das zentrale Stammwerk und die Entwicklungsabteilung im Allgäu sind zu weit ab vom Schuss. Auch das heimische Tax Pooling von Auslandsgesellschaften dürfte den Konzernsitz in Wiener Neudorf attraktiv gemacht haben.



Der Schlüssel auf dem Weg zum Innovationsführer in der Packaging-Branche war für Schernthaner die Mitarbeiterbeteiligung. "Wenn Sie bei uns in Projektgruppen gehen, werden sie auf den ersten Blick nicht feststellen, welcher der Teilnehmer der Finanzer, der Marketingleiter oder der Operationsexperte ist".



Mit einem holistischen Managementkonzept sollte das Silo-Denken, unter dem Schernthaner in seinen Konzernpositionen bislang ziemlich gelitten zu haben schien, überwinden. "Wir machen unseren Mitarbeitern das Angebot, an allen Themen, die sie interessieren, mitzuarbeiten. Der Geschäftsführer muss dafür Zeit zur Verfügung stellen" sagte Schernthaner. Und Finanzer durften Marketinglehrgänge für 15.000 Euro machen. Wer sich entwickeln wollte, bekam das Angebot, aus seiner operativen Tätigkeit auszuscheren. "Ich will nicht sagen, wir sind 30 Prozent overpaced, aber wir haben eine Struktur, in der es möglich ist, dass unsere Mitarbeiter in solche Projekte auch tatsächlich reingehen können."



Doch Schernthaner dürfte sich mit seiner Arte des Managements verzettelt haben. Denn der Verpackungshersteller dürfte es jetzt mit einem besonders eklatanten Fall von Missmanagement und Machtmissbrauch einiger ehemaliger Führungskräfte zu tun zu haben. So soll Ex-CEO Michael Schernthaner einen mehr als barocken Lebensstil auf Kosten des Konzerns gepflegt haben. Noch folgenreicher könnte die Anschuldigung sein, das Topmanagement habe vor dem Verkauf des Unternehmens an die B&C die Bilanzen aufgebläht, um Schur Flexibles als Kaufobjekt wirtschaftlich attraktiver erscheinen zu lassen.