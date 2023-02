B&C war zuletzt auch wegen Schur Flexibles in den Schlagzeilen. Denn noch vor wenigen Monaten galt Michael Schernthaner, Ex-CEO von Schur Flexibles, als ein absoluter Wunderwuzzi der österreichischen Verpackungsindustrie. Mittlerweile fragen sich aber viele, wie sie auf den Mann reinfallen konnten, der für einen der skurrilsten Deals in Österreichs jüngerer Unternehmensgeschichte mitverantwortlich ist: den Verkauf der Schur Flexibles an die B&C-Gruppe um ein Vielfaches jenes Preises, den das Unternehmen tatsächlich wert war.

"Er war jemand, dem man schnell vertraute, einer der wohl jede Rolle überzeugend darstellen konnte", beschreibt ihn ein früherer Weggefährte im lesenswerten Porträt, das IM-Autor Piotr Dobrowolski in der Sommer-Ausgabe des INDUSTRIEMAGAZIN zeichnet.

