Ein Insider, mit dem das INDUSTRIEMAGAZIN sprach, urteilt dementsprechend hart über die Differenz zwischen dem wahren Wert von Schur Flexibles und dem Kaufpreis, den B&C bezahlte: „Das ist so, wie wenn Sie ein Auto ohne Motor kaufen und das nicht bemerken. Mich wundert es nicht, dass die Betroffenen nicht über die Sache sprechen wollen. Mir wäre es auch peinlich, wenn man mich so über den Tisch gezogen hätte.“



Noch vor wenigen Monaten war das anders. Da sprach die Branche gern über Michael Schernthaner. Der heute 43-jährige galt schließlich lange als der absolute Wunderwuzzi der österreichischen, ja der europäischen Verpackungsindustrie. Und auch als ein Mann, der immer für einen medial verwertbaren Sager gut war. Sei es, wenn er darüber schwadronierte, dass Mitarbeiter sich in einer Firma so wohl fühlen sollten wie in ihrem privaten Hobbyraum, denn dann würden sie niemals in ein Burn Out schlittern. Sei es, wenn er zackige Sprüche wie „Wachstum ist nur außerhalb der Komfortzone möglich“ formulierte oder wenn er sich in philosophischen Betrachtungen über die Rolle der Persönlichkeit für das Unternehmertum erging.



Bei Schur Flexibles beginnt der Trackrecord von Michael Schernthaner 2017, knapp nach der Übernahme des Unternehmens durch Lindsay Goldberg. Dem Vernehmen nach soll es auch der Europa-Statthalter von Lindsay Goldberg, Thomas Unger, einst Manager bei Metro, gewesen sein, in dessen Schlepptau Schernthaner bei Schur Flexibles als Geschäftsführer andockte. 2019, also just zu dem Zeitpunkt, als Lindsay Goldberg nach einem Kaufkandidaten für Schur Flexibles zu suchen begann, wurde der Unger-Vertraute Schernthaner zum CEO von Schur bestellt.