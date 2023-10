Schaeffler dürfte vor allem am starken Auftragsbestand von Vitesco im Elektrobereich interessiert sein. Bei der Umstellung auf Elektromobilität zählt das Familienunternehmen zu den Nachzüglern.Knapp 50 Prozent an Vitesco hält die Eigentümerfamilie Schaeffler bereits seit der Abspaltung von Continental. Sie hat sich verpflichtet, ihre Anteile an Vitesco zunächst weiter zu halten.

Nach Vollzug der Übernahme könnten aber nach Angaben eines Sprechers alle Vitesco-Papiere in Aktien der fusionierten "neuen" Schaeffler umgetauscht werden. Der Kurs der Vitesco-Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 56 Prozent in die Höhe geschnellt. Das Unternehmen mit Sitz in Augsburg war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

"Mit dem Unternehmenszusammenschluss wird eine führende 'Motion Technology Company' mit vier fokussierten Sparten und einem Umsatz von ungefähr 25 Mrd. Euro geschaffen", hieß es in der Schaeffler-Mitteilung. "Dazu gehört ein erstklassiger E-Mobilitätsanbieter mit erheblichem Wachstumspotenzial", warb Rosenfeld um die Vitesco-Aktionäre.

Vitesco wandelt sich vom Hersteller von Teilen für Verbrennungsmotoren zum Anbieter von Antriebstechnik für Elektroautos. "Schaeffler und Vitesco sind zusammen stärker. Das bringt deutliche Vorteile für Kunden, Beschäftigte, Aktionäre und Geschäftspartner", sagte Rosenfeld. Zusammen hätten die beiden Unternehmen 120.000 Beschäftigte.

Die Stärken von Schaeffler im Systemverständnis und in der Mechanik ergänzten sich mit den Kompetenzen von Vitesco in der Leistungselektronik, sagte Rosenfeld bei der Pressekonferenz am Montag. Die Vorteile eines Zusammenschlusses beider Unternehmen seien auch in Gesprächen mit Kunden aus der Automobilindustrie immer wieder betont worden.