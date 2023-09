Wer in F. Peter Mitterbauers nächstem Umfeld das Gleitlager-Joint-Venture mit Zollern anspricht, die dafür notwendige Ministererlaubnis, das vergebliche Ringen des Zollern-Werks Braunschweig um dessen Fortbestand und ob es das alles wert war, lernt eines: Für viele ist die Sache längst abgeschlossen.

Mehr als vier Jahre ist es nun her, dass der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier der Laakirchener Miba AG und der Sigmaringendorfer Zollern GmbH seinen Sanktus für die Zusammenlegung ihrer Gleitlagersparten gab. Das Bundeskartellamt hatte den Zusammenschluss zuvor untersagt. Doch dann kam Ludwig Merckle. Vor dem Joint Venture mit Miba war der schwäbische Milliardär zu 50 Prozent an Zollern und damit an der Tochterfirma Zolllern BHW beteiligt. Er baute öffentlich Druck auf Altmaier auf: Dieser solle zeigen, „dass es ihm damit ernst ist, auch die Wettbewerbsfähigkeit der Mittelständler zu erhöhen“, wurde er in Interviews zitiert. Am Ende bekam er, was er wollte. Der Zirkel, in dem sich Miba heute befindet, ist hochexklusiv: In fünf Jahrzehnten wurde die Ministererlaubnis - mit ihr kann ein Wirtschaftsminister Entscheidungen des Bundeskartellamts aushebeln - nur zehn Mal erteilt. So geschehen auch bei Edeka und Tengelmann, E.ON und Ruhrgas.



Auf dem Gradmesser der Empfindungen ist der Deal für den Miba-Vorstandsvorsitzenden eine rundum gelungene Sache. "Ein Meilenstein", sagt Mitterbauer dem INDUSTRIEMAGAZIN. Mit dem Einstieg in das Industriegleitlager-Geschäft sei ihm nach eigener Darstellung eine große Weiterentwicklung der Miba gelungen. Welche nach dem Kauf von vier Werken von John Crane in den USA und Deutschland vor allem dem Gleitlager-Joint Venture mit Zollern geschuldet gewesen sei. Heute hält man 74,9 Prozent am Joint Venture. Dieses mache "in Summe logisch Sinn", sagt Mitterbauer.



Im persönlichen Gespräch lässt sich F. Peter Mitterbauer jedenfalls nicht anmerken, dass der Zollern-Deal bis zuletzt eine recht intensive Erfahrungsebene gewesen sein muss. So ging es nicht ohne größere Umstrukturierung zuwege. Das Zollern-Werk Braunschweig wurde im Vorjahr geschlossen. Die Werke in Göttingen und Osterode zusammengelegt. "Man muss das differenziert sehen", sagt Mitterbauer.

Einerseits hatte die Energiewende noch deutlicher an Fahrt aufgenommen als erwartet. "Diese Chance wollten wir nutzen", sagt Mitterbauer. Aus zwei kleineren Industriegleitlager-Werken – dem ehemaligen Miba-Werk in Göttingen und dem ehemaligen Zollern-Werk in Osterode – wurde "ein gemeinsamer, starker Standort geformt". Diesen wolle man nun als Innovationszentrum für nachhaltige Energie positionieren.