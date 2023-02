Aufgrund der hohen Kosten in der energieintensiven Produktion und der sich dadurch verschärfenden Ertragslage hat Lenzing bereits Ende Dezember angekündigt, rund 200 Stellen abzubauen. Der Personalabbau soll am Stammsitz in Lenzing fünf Prozent von den 1.700 Arbeitern und 15 Prozent von den 1.500 Angestellten ausmachen. Auch für den Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland gibt es keine Entwarnung: Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing verlängert die Kurzarbeit an seinem Produktionsstandort im Südburgenland. Aufgrund der hohen Gaspreise ist dort derzeit nur eine von drei Produktionslinien in Betrieb, hieß es aus dem Unternehmen am Montag auf Anfrage.





Im September des Vorjahres hatte Lenzing Kurzarbeit angemeldet, da es wegen des hohen Gaspreises es nicht möglich sei, am Standort im Südburgenland profitabel zu produzieren. Die Produktionsauslastung wurde von drei auf derzeit eine Linie zurückgefahren. Am Wochenende kam dann vom Arbeitsmarktservice (AMS) der positive Bescheid über die Fortführung der Kurzarbeit bis Juni 2023, rückwirkend per 1. Jänner, erklärte ein Sprecher. Ein Großteil der Beschäftigten nimmt diese wieder in Anspruch, eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Lenzing startete außerdem Gespräche mit dem Land Burgenland und der Burgenland Energie über eine künftige Versorgung mit Photovoltaik und Biomasse. "Wir sind in guten, konstruktiven Gesprächen", hieß es dazu.