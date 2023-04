Die Donausäge Rumplmayr GmbH hat am Mittwoch in Enns ihr Pelletwerk 2022 eröffnet. Dort werden die im Sägewerk im Ennshafen anfallenden Säge- und Hobelspäne zu Pellets verarbeitet. Die Kapazität beträgt 80.000 Tonnen Holzpellets pro Jahr, hieß es bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Bis 2024 investiert die Pelletsbranche rund 250 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion mit zehn weiteren Pelletswerken - unter anderem in Aschach und Frankenmarkt.

Die Energie zur Pelletproduktion stammt bei Rumplmayr zur Gänze aus der thermischen Verwertung von Rinde und anderen Energieholzsortimenten im eigenen Biomasseheizkraftwerk. Die rund 400.000 Schüttraummeter Sägespäne - pro Jahr werden rund 850.000 Festmeter Sägerundholz verarbeitet - werden mit reiner Abwärme aus der Turbinenkühlung und der Rauchgaskondensation getrocknet und mit eigenen Förderanlagen in die Pelletieranlage transportiert. Dadurch wird kein zusätzlicher Brennstoff verbraucht und das öffentliche Straßennetz um 4.500 LKW-Fahrten pro Jahr entlastet.