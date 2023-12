Wenn in Site Zero stündlich 40 Tonnen gemischter Kunststoffabfälle auf Förderbändern durch das Innere der Fabrik transportiert werden, ist das Dröhnen der Maschinen ohrenbetäubend. In einem vollautomatischen Prozess, der sich auf Infrarotkameras stützt, werden die Schokoladenverpackungen, Plastiktüten, Joghurtbecher und weißes Styropor auf ihrem Weg durch den 60.000 Quadratmeter großen Komplex nach und nach zerkleinert, nach Größe getrennt und sortiert.

>>> So nachhaltig fertigt Austrotherm am Neusiedler See

Die Anlage wurde vor ihrer Eröffnung am 15. November einige Zeit lang getestet, und die Ergebnisse zeigen eine Rekord-Sortierleistung. Bis zu 95 Prozent der Verpackungen, die in der Anlage ankommen, können in einem nächsten Schritt für das Recycling aussortiert werden. "Dies bedeutet eine Verdoppelung des Kunststoffrecyclings im Vergleich zu unserer vorherigen Anlage, die bereits eine der effizientesten in Europa war. Die Ergebnisse der Testphase zeigen, dass Kunststoff nun Teil der Kreislaufwirtschaft werden kann", erklärt Mattias Philipsson, CEO von Svensk Plaståtervinning.

Philipsson fährt fort: "Mit Site Zero haben wir einen neuen Weg für das Kunststoffrecycling und den Rest Europas eingeschlagen. Die Welt muss folgen, um die Emissionen aus der Verbrennung und den Bedarf an Primärrohstoffen zu verringern. Es ist nicht mehr vertretbar, so viel Kunststoff zu verbrennen oder ihn zu minderwertigen Produkten einzuschmelzen, die nicht wiederverwertet werden können", sagt Mattias Philipsson.

>>> Paboco-Manager Müller: „Wollen der nächste große Verpackungs-Player werden“

Site Zero ist in der Lage, 200.000 Tonnen Kunststoffverpackungen zu verarbeiten und ist damit die größte Sortieranlage der Welt. Dies entspricht in etwa der Gesamtmenge an Kunststoffverpackungen, die in Schweden auf den Markt gebracht wird. Etwa die Hälfte dieser Kunststoffverpackungen wird von den Schweden gesammelt, und bis mehr Kunststoff seinen Weg in das Recyclingsystem findet, hat Svensk Plaståtervinning seine Kapazitäten anderen Ländern angeboten. Ab 2024 wird Site Zero den größten Teil der Haushaltskunststoffe in Finnland entgegennehmen.