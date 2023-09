INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Kühner, die Kunststoffindustrie unterliegt einem historischen Wandel – Kreislaufführung wird zum neuen Geschäftsmodell. Welche Weichenstellungen bedingt das für Greiner?

Axel Kühner: In der Kunststoffindustrie führt kein Weg an Recycling vorbei. Kunststoffabfälle nicht als Müll, sondern als wertvollen Rohstoff zu sehen, ist die Zukunft. Wir beschäftigen uns daher in unseren Innoventures mit Kreislaufwirtschaft in all seinen Facetten. Wir wollen Dinge auf den Kopf stellen. Dazu müssen wir völlig neue Ansätze finden.



Es braucht dabei langen Atem. Wie schafft man es, Projekte innerhalb der Innoventures nicht zu früh „abzudrehen“?



Kühner: Wir haben die Projekte bewusst aus der Greiner AG sowie aus dem Tagesgeschäft der Spartenunternehmen ausgegliedert. Durch Greiner Innoventures haben die Projekte Zeit zu reifen. Wenn wir an die Idee glauben, ist das völlig in Ordnung – denn was ist schon ein Quartal im Vergleich zur 155-jährigen Firmengeschichte von Greiner?



Welches Organisationsmodell haben Sie für die Innoventures gewählt?



Kühner: Greiner Innoventures ist auf der einen Seite organisatorisch sehr nahe am Top-Management angesiedelt, um schnelle Entscheidungen und den entsprechenden Rückhalt für mutige Schritte sicherzustellen.

Auf der anderen Seite haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, diese innovativen Themen in einer eigenen Gesellschaft mit Geschäftsführung abzubilden und damit außerhalb des heutigen Kerngeschäfts und der Zentrale mit den nötigen Freiheiten auszustatten.