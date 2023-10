Bei der Digitalisierung des Unternehmens hat sich Greiner dazu entschlossen, diese spartenübergreifend zu gestalten. "Im Rahmen unserer neuen Gruppenstrategie verfolgen wir nun einen Ansatz, der von Fähigkeiten ausgeht. Unsere Digital Ambitions hängen daher ganz eng mit der Frage zusammen, welche Fähigkeiten unsere Unternehmen benötigen, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind.“ Diese Frage so konkret wie möglich zu stellen, sei, wie Ruess bei SAP Now, Österreichs führendem Businessevent für digitale Transformation ausführte, für den Fortschritt des Projekts essenziell gewesen.

Denn damit ergaben sich konkrete Prioritäten, die man in der digitalen Strategie von Greiner nun umsetzen kann. Für Martin Kerschl, Chief Advisor Digital Innovation and Business Transformation, bei der Scheer GmbH, der als SAP-Partner die Greiner AG in ihrem digitalen Transformationsprozess begleitet, ist das ein sehr sinnvoller Ansatz: „Wenn ein Unternehmen weiß, auf welche Bereiche es sich besonders konzentrieren will, erleichtert das die Implementierung. Dann muss der IT-Berater nämlich nicht als Schiedsrichter darüber fungieren, was wichtig und was weniger wichtig ist.“



Transparenz in Bezug auf Finanzen, Risiken, Chancen, Qualität, Nachhaltigkeit und Leistungskennzahlen will die Greiner Gruppe mit ihrem spartenübergreifenden SAP-Projekt schaffen. Die technologischen Bausteine, die diese Dynamik ermöglichen, sagt Ruess, habe die SAP in ihrem Portfolio, das sei kein Thema.

Die anspruchsvolle Aufgabe sei es, als Unternehmen die Tools so einzusetzen, dass der Anspruch einer gruppenweiten Transparenz bei allen für die Steuerung des Unternehmens wichtigen Fragen tatsächlich eingelöst wird: „Im Idealfall erspart sich ein Unternehmen dann jede Menge Arbeit, weil die benötigten Daten auf Knopfdruck verfügbar sind und nicht erst zusammengetragen werden müssen.“