Knapp ein Jahr nach dem Start bieten 70 externe Partner über den "Siemens Xcelerator" rund 91 Applikationen und 333 Produktangebote an. Als erster österreichischer "Siemens Xcelerator"-Partner wurde die ZETA GmbH zertifiziert. „Aus unserer Sicht ist der "Siemens Xcelerator" die treibende Initiative im Bereich Digitalisierung“, sagt Alfred Marchler, Managing Director bei ZETA.

Siemens und ZETA verbindet bereits eine enge Partnerschaft, im Bereich Engineering, Realisierung und Digitalisierung pharmazeutischer Prozessanlagen, die nun mit der Teilnahme an der "Xcelerator"-Plattform weiter ausgebaut wird. Was Marchler an der Kooperation besonders schätzt: „Siemens hört den Partnern zu und entwickelt Lösungen gemeinsam. Wir bei ZETA teilen diese kundenorientiere Sicht- und Denkweise.“



>>> Sepp Hochreiter: „Ich möchte Open AI vom Markt fegen“



Vertrauen und Business Ethik spielen eine zentrale Rolle in einem offenen Ökosystem. „Dieses Vertrauen zu leben ist kein einfaches Unterfangen für alle Partner, die in diesem Ökosystem agieren, da auch immer „Stück“ von der eigenen IP hergegeben bzw. offengelegt wird“, sagt Marchler. Dennoch überwiegen die Vorteile: Klassische Lieferanten- und Kundenbeziehungen kommen bei komplexen Problemlösungen an ihre Grenzen. Eine hierarchische Beziehung zwischen Kunden und Lieferanten kann insbesondere bei der Entwicklung von digitalen Produkten und Services nicht mehr Schritt halten. „Ein offenes Ökosystem fördert ein gemeinsames, partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe. Dies führt zu besseren Lösungen mit einem höheren Kundennutzen“, so Marchler.



>>> Federated Learning: Warum Modellbauer die besseren KI-Entwickler sind



Dem digitalen Wandel, der auch in der Pharmawelt Einzug hält, begegnet ZETA mit ausgefeilten neuen Digitalisierungsstrategien. Die Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse zur Produktion von Wirkstoffen ist hochkomplex. Die dabei entstehenden digitalen Prozessdaten gilt es sinnvoll zu organisieren und zu managen, sodass Anlagenbetreiber diese nutzen können.

ZETA hat in den letzten Jahren einen digitalen Werkzeug- und Methodenkasten entwickelt und den Geschäftsbereich Smart Engineering Services (SES) aufgebaut. Auf Basis der Siemens Software COMOS bietet ZETA neue Smart Engineering Services (SES), die es den unterschiedlichen Projektpartnern ermöglichen, in einer gemeinsamen Softwareumgebung zu arbeiten. Alle Daten können aus dieser Softwareumgebung jederzeit abgerufen, genutzt oder weiterentwickelt werden. Der Kunde wird in den Planungsprozess nahtlos eingebunden und eine effiziente, rasche und reibungslose Verständigung zwischen den beteiligten Unternehmen ist gewährleistet.



>>> Siemens-Manager May: Ist KI bald Commodity?



Basierend auf den Bedürfnissen führender Pharmaunternehmen wurde zum Beispiel der Smart Maintenance Navigator (SMN) entwickelt. Dieser sorgt auf mobilen Endgeräten – Tablets, Smartphones oder Wearables – für eine nachhaltige Optimierung des Wartungsprozesses. Als virtueller Assistent verknüpft er relevante Informationen für Wartungsintervalle mit Anlagendaten und führt das Wartungspersonal gezielt durch die Anlage. Instandhaltungstätigkeiten können dadurch effizient durchgeführt werden.